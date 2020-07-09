Экономика
REGNUMПетербургскую трассу ВСД профинансирует Евразийский банк развития
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 16:25 — REGNUM Евразийский банк развития поучаствует в строительстве Широтной магистрали в Петербурге, более известной, как Восточный скоростной диаметр (ВСД). Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Смольном.
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Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали
Телеканал Санкт-Петербург08:50
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В Британии заявили о военном «предупреждении» России
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