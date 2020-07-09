Экономика

REGNUMREGNUMПетербургскую трассу ВСД профинансирует Евразийский банк развития

Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 16:25 — REGNUM Евразийский банк развития поучаствует в строительстве Широтной магистрали в Петербурге, более известной, как Восточный скоростной диаметр (ВСД). Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Смольном.
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Евразийский банк развития профинансирует строительство ВСД в Петербурге

78.ru10:38

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Телеканал Санкт-Петербург08:50

Евразийский банк развития видит себя на Широтной магистрали и в трамвае до Славянки. Он собирается участвовать в обоих проектах

Фонтанка.Ру09:10

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

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Евразийский банк развития будет участвовать в строительстве широтной магистрали и трамвайной линии от Купчино до Славянки

Петербургский дневник09:00

ЕАБР поможет построить широтную магистраль и трамвайную сеть в Петербурге

DP.RU08:51

Евразийский банк вложится в строительство Широтной магистрали и трамвая Купчино – Славянка

КП - Санкт-Петербург10:06
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Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налоговом маневре в IT

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие до 24 июля законов о налоговом маневре в IT и об увеличении НДФЛ для доходов свыше 5 миллионов руб в год, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля по итогам обращения главы государства к гражданам РФ от 23 июня 2020 года.
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Мэр Сеула пропал без вести после обвинений в домогательствах

Мэр Сеула Пак Вон Сун пропал без вести, полиция ведет его поиски. Об этом сообщает южнокорейское издание The Korea Times.
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Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
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Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
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Политика

Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда

«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.
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Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео

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Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
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В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
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Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

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Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

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Метро Петербурга с 13 июля вернется к обычному режиму работы

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Экономика

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.
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Общество

В торговых центрах Петербурга четверть магазинов возобновила работу

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в торговых центрах Петербурга четверть магазинов возобновила работу.
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Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

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Грузинская федерация баскетбола поддержала перешедшего в ЦСКА Шенгелию

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В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка

Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
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Мишустин заявил о невозможности для России быть ведомой в IT-индустрии

Россия не может быть в числе ведомых стран в сфере цифровой трансформации и обязана становиться лидером отрасли, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Иннополисе.
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PayPal прекращает внутренние переводы в России

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Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
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Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. В 2012-2017 годах полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе.
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