Экономика

REGNUMREGNUMПетербургскую трассу ВСД профинансирует Евразийский банк развития

Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 16:25 — REGNUM Евразийский банк развития поучаствует в строительстве Широтной магистрали в Петербурге, более известной, как Восточный скоростной диаметр (ВСД). Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Смольном.
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Евразийский банк развития профинансирует строительство ВСД в Петербурге

78.ru10:38

Евразийский банк вложится в строительство Широтной магистрали и трамвая Купчино – Славянка

КП - Санкт-Петербург10:06

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Телеканал Санкт-Петербург08:50

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

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Евразийский банк развития будет участвовать в строительстве широтной магистрали и трамвайной линии от Купчино до Славянки

Петербургский дневник09:00

ЕАБР поможет построить широтную магистраль и трамвайную сеть в Петербурге

DP.RU08:51

Евразийский банк развития видит себя на Широтной магистрали и в трамвае до Славянки. Он собирается участвовать в обоих проектах

Фонтанка.Ру09:10
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Происшествия

Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

Известия 08:03
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ 06:48
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Происшествия

Секретарша мэра Сеула обвинила его в сексуальных домогательствах

Lenta.ru 09:33
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
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Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
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Общество

«Норникель» не согласился с оценкой ущерба от разлива нефтепродуктов

Афиша Daily вчера в 08:03
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным

Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей 07:43
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Происшествия

В Чечне лжекосметолог вкачивала женщинам вазелин вместо имплантатов

Лжекосметолог из Чечни вместо имплантов вводила женщинам вазелин. В результате пострадавшим ампутировали грудь.
Территория новостей 10:19
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Шоу-бизнес

Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» Ная Ривера утонула

Спасатели и правоохранители в Калифорнии поделились приоритетной версии о пропаже актрисы Наи Риверы, которая не так давно пропала без вести.
Bimru.ru 08:54
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Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
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Авто

Baojun представила бюджетный аналог Skoda Octavia

Китайский производитель Baojun выпустил первые официальные фотографии универсала RC-5W, который, как и его брат-лифтбек RC-5, будет предлагаться по выгодной цене.
SpeedMe 08:20
Общество

На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
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Общество

Две страны приготовились перейти на евро

Европейские власти готовы присоединить две страны — Болгарию и Хорватию — к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2), которая является первым этапом вступления в еврозону и перехода на евро.
Lenta.ru 10:36
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Шоу-бизнес

Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки

Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News вчера в 07:53
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Армия и оружие

Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу

В Киеве активно готовят военный сценарий решения проблемы Донбасса, об этом свидетельствуют недавние высказывания украинских властей, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
РИА Новости 09:51
Происшествия

Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
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Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
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Футбол

«Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым

Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».
Нева Спорт 08:24
Здоровье

Главврача барнаульской поликлиники уволили после скандала с зарплатами

Наличие конфликта интересов в учреждении признала прокуратура Главный врач детской поликлиники Барнаула № 9 Вячеслав Голдаев был уволен по решению министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.
АМИТЕЛ 02:20
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Общество

Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга инвестклимата

Нижний Новгород, 9 июля 2020, 16:31 — REGNUM Нижегородская область вошла в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга-2020.
REGNUM 09:31
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Футбол

Футболист, переживший удар молнии, поблагодарил всех за поддержку

Вратарь футбольного клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуево Иван Заборовский, в которого ударила молния во время тренировки, поблагодарил всех за поддержку.
Вести.Ru 10:26
Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией

Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
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Футбол

Дзюба назвал Кокорина «осликом»

Pravda.Ru 09:22
Политика

Помогать не обязана: почему Эстония может не рассчитывать на РФ в случае аварии на БРЭЛЛ

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич объяснил в разговоре с Baltnews, как РФ обязана действовать в случае аварии в рамках БРЭЛЛ и отключения электроэнергии в странах Балтии.
BaltNews.ee вчера в 08:00
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Происшествия

Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

Известия 07:55
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. В 2012-2017 годах полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе.
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