Экономика

REGNUMREGNUMПетербургскую трассу ВСД профинансирует Евразийский банк развития

Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 16:25 — REGNUM Евразийский банк развития поучаствует в строительстве Широтной магистрали в Петербурге, более известной, как Восточный скоростной диаметр (ВСД). Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Смольном.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Евразийский банк развития профинансирует строительство ВСД в Петербурге

78.ru10:38

Евразийский банк вложится в строительство Широтной магистрали и трамвая Купчино – Славянка

КП - Санкт-Петербург10:06

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Город+09:07

Евразийский банк развития видит себя на Широтной магистрали и в трамвае до Славянки. Он собирается участвовать в обоих проектах

Фонтанка.Ру09:10

Евразийский банк развития будет участвовать в строительстве широтной магистрали и трамвайной линии от Купчино до Славянки

Петербургский дневник09:00

ЕАБР поможет построить широтную магистраль и трамвайную сеть в Петербурге

DP.RU08:51

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Телеканал Санкт-Петербург08:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 11:01, Ашберн
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
301
Политика

Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда

Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Rambler News Service 07:09
45
Политика

Путин призвал развивать нормы Конституции в российских регионах

Нормы обновленной Конституции России должны получить развитие в каждом регионе страны, заявил российский лидер Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:52
18
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
3,8K
Общество

Климатологи заявили о тенденции к потеплению климата на Апеннинах

News.ru 08:23
75
Общество

СКР отпустил московского депутата Галямину после допроса

Коммерсантъ 09:54
1,3K
Общество

Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас.
Lenta.ru 10:18
12
Происшествия

Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
8
Происшествия

Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

Известия 08:03
69
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что не умывает лицо

«Моего лица не смеют касаться даже мои руки и вода из-под крана или в душе», — призналась Асмус.
Слово и Дело вчера в 04:13
3
Общество

Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября

По словам Кравцова, министерство планирует, что дети 1 сентября придут в школу. «Линейки традиционные пройдут», — отметил глава ведомства.
РБК 09:58
3,2K
Политика

Отбывший срок за госизмену российский журналист Григорий Пасько рассказал «Ъ», почему не признает своей вины

Журналист газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» Григорий Пасько был арестован 23 ноября 1997 года в аэропорту Владивостока.
Коммерсантъ 05:01
Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
88
Происшествия

Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

Известия 07:55
15
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
491
Общество

Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров

Кирилл Украинцев объяснил РБК, что они не получали зарплату с мая по июнь текущего года, общая сумма долга достигла 26 млн руб. Днем 9 июля в Delivery Club сообщили РБК, что большая часть курьеров логистической компании ООО "Амароли" в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня.
РБК 09:50
1
Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
18
Футбол

Дзюба назвал Кокорина «осликом»

Pravda.Ru 09:22
Политика

Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
RT на русском 10:18
Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
6
Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолет с бортовым номером США

Газета.Ru 08:36
164
Баскетбол

Грузинская федерация баскетбола поддержала перешедшего в ЦСКА Шенгелию

РИА Новости 10:42
Наука

Секрет мертвой воды раскрыли ученые из Франции

ИА Красная Весна 04:04
19
Гаджеты

Qualcomm представила новый флагманский процессор Snapdragon 865 Plus

Snapdragon 865 Plus поддерживает экраны с частотой обновления 144 Гц, Wi-Fi 6E с новым диапазоном 6 ГГц, Bluetooth 5.2, кодеки aptX Adaptive и aptX Voice, а также быструю зарядку Quick Charge 4.0+.
Astera вчера в 16:43
5
Происшествия

Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео

Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
555
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
252
Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Список стран, в которые ведомство предлагает возобновить сообщение, РБК подтвердили два источника — в крупной авиакомпании и на туристическом рынке.
РБК 05:49
802
Общество

PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
169
Технологии

«МегаФон» назван лидером по скорости мобильного интернета в России

3DNews вчера в 07:15
189
Армия и оружие

Украину заподозрили в подготовке к военному столкновению

В Киеве активно готовятся решать проблему с конфликтом на востоке Украины военным путем.
Lenta.ru 10:37
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. В 2012-2017 годах полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное