Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 16:25 — REGNUM Евразийский банк развития поучаствует в строительстве Широтной магистрали в Петербурге, более известной, как Восточный скоростной диаметр (ВСД). Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Смольном.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 301

Политика Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 45

Общество Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас. 12

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 88

Общество Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров Кирилл Украинцев объяснил РБК, что они не получали зарплату с мая по июнь текущего года, общая сумма долга достигла 26 млн руб. Днем 9 июля в Delivery Club сообщили РБК, что большая часть курьеров логистической компании ООО "Амароли" в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня. 1

Происшествия Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов. 18

Политика Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).

Гаджеты Qualcomm представила новый флагманский процессор Snapdragon 865 Plus Snapdragon 865 Plus поддерживает экраны с частотой обновления 144 Гц, Wi-Fi 6E с новым диапазоном 6 ГГц, Bluetooth 5.2, кодеки aptX Adaptive и aptX Voice, а также быструю зарядку Quick Charge 4.0+. 5