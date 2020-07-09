Экономика
REGNUMПетербургскую трассу ВСД профинансирует Евразийский банк развития
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 16:25 — REGNUM Евразийский банк развития поучаствует в строительстве Широтной магистрали в Петербурге, более известной, как Восточный скоростной диаметр (ВСД). Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Смольном.
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Евразийский банк вложится в строительство Широтной магистрали и трамвая Купчино – Славянка
КП - Санкт-Петербург10:06
Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали
Телеканал Санкт-Петербург08:50
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Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Политика
Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда
Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Rambler News Service 07:09
Политика
Путин призвал развивать нормы Конституции в российских регионах
Нормы обновленной Конституции России должны получить развитие в каждом регионе страны, заявил российский лидер Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:52
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Общество
СКР отпустил московского депутата Галямину после допроса
Коммерсантъ 09:54
Общество
Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса
Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас.
Lenta.ru 10:18
Происшествия
Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина
9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что не умывает лицо
«Моего лица не смеют касаться даже мои руки и вода из-под крана или в душе», — призналась Асмус.
Слово и Дело вчера в 04:13
Общество
Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября
По словам Кравцова, министерство планирует, что дети 1 сентября придут в школу. «Линейки традиционные пройдут», — отметил глава ведомства.
РБК 09:58
Политика
Отбывший срок за госизмену российский журналист Григорий Пасько рассказал «Ъ», почему не признает своей вины
Журналист газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» Григорий Пасько был арестован 23 ноября 1997 года в аэропорту Владивостока.
Коммерсантъ 05:01
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Общество
Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров
Кирилл Украинцев объяснил РБК, что они не получали зарплату с мая по июнь текущего года, общая сумма долга достигла 26 млн руб. Днем 9 июля в Delivery Club сообщили РБК, что большая часть курьеров логистической компании ООО "Амароли" в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня.
РБК 09:50
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Футбол
Дзюба назвал Кокорина «осликом»
Pravda.Ru 09:22
Политика
Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
RT на русском 10:18
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
Наука
Секрет мертвой воды раскрыли ученые из Франции
ИА Красная Весна 04:04
Гаджеты
Qualcomm представила новый флагманский процессор Snapdragon 865 Plus
Snapdragon 865 Plus поддерживает экраны с частотой обновления 144 Гц, Wi-Fi 6E с новым диапазоном 6 ГГц, Bluetooth 5.2, кодеки aptX Adaptive и aptX Voice, а также быструю зарядку Quick Charge 4.0+.
Astera вчера в 16:43
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Список стран, в которые ведомство предлагает возобновить сообщение, РБК подтвердили два источника — в крупной авиакомпании и на туристическом рынке.
РБК 05:49
Общество
PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля
Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
Технологии
«МегаФон» назван лидером по скорости мобильного интернета в России
3DNews вчера в 07:15
Армия и оружие
Украину заподозрили в подготовке к военному столкновению
В Киеве активно готовятся решать проблему с конфликтом на востоке Украины военным путем.
Lenta.ru 10:37