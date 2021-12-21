ТАССПетербургу из федерального бюджета выделили более 2 млрд на строительство школПредседатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении федеральных средств на реализацию проектов по строительству новых школ в регионах.ТАССНа строительство школ направят деньги и сами регионы.ИзвестияВ 2022 год Петербургу перечислят 1,2 млрд рублей, а в 2023-м — ещё 895,2 млн рублей.DP.RUЕще четыре школы запланированы к вводу с участием инвесторов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьВместе-РФВместе-РФГТРК МурманПетербургский дневникМурманский вестникИнформационное агентство КуликОрёлТаймсРБК КалининградЦентральная Служба НовостейАфанасий-бизнесАгентство Бизнес ИнформацииМедиаПотокBALTIC NEWSРИА Пензенской областиThe Moscow PostЯмал-МедиаУчительская газетаПензенская правдаОрловские новостиОбластная газетаПроТамбовПравда ПФОПодробнее о событииПетербург получит из федерального бюджета 2 миллиарда рублей на строительство школРИА Новости09:51Мишустин выделил 24 миллиарда на строительство новых школ в РФURA.Ru02:12Более двух миллиардов рублей федеральных средств получит Петербург на строительство школПетербургский дневник08:59Правительство России выделило 24 миллиарда рублей на строительство школ в регионахКомсомольская правда02:49Мишустин выделил 24 млрд на строительство новых школ в РоссииОбщественная служба новостей02:23Мишустин выделил регионам средства на строительство новых школРоссийская газета02:18Петербургу из федерального бюджета выделили более 2 млрд на строительство школТАСС09:48Показать ещёОценить35Поделиться