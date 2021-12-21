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Петербургу из федерального бюджета выделили более 2 млрд на строительство школ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении федеральных средств на реализацию проектов по строительству новых школ в регионах.
ТАСС
На строительство школ направят деньги и сами регионы.
Известия
В 2022 год Петербургу перечислят 1,2 млрд рублей, а в 2023-м — ещё 895,2 млн рублей.
DP.RU
Еще четыре школы запланированы к вводу с участием инвесторов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Петербург получит из федерального бюджета 2 миллиарда рублей на строительство школ
РИА Новости09:51
Мишустин выделил 24 миллиарда на строительство новых школ в РФ
URA.Ru02:12
Более двух миллиардов рублей федеральных средств получит Петербург на строительство школ
Петербургский дневник08:59
Правительство России выделило 24 миллиарда рублей на строительство школ в регионах
Комсомольская правда02:49
Мишустин выделил 24 млрд на строительство новых школ в России
Общественная служба новостей02:23
Мишустин выделил регионам средства на строительство новых школ
Российская газета02:18
Петербургу из федерального бюджета выделили более 2 млрд на строительство школ
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