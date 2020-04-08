Коронавирус
РИА НовостиПетербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Мужчину, гулявшего с ребенком на детской площадке на Лермонтовском, оштрафовали на 15 тыс. рублей
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:57
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"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
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В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
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В Москве загорелся дом престарелых
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