Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПетербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Что случилось этой ночью: четверг, 9 апреля

Интерфакс00:30

Первый штраф по новой «коронавирусной статье» получил петербуржец, который гулял с ребенком на детской площадке

Фонтанка.Рувчера в 17:33

Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч

РЕН ТВвчера в 15:03

За прогулку с малышом на детской площадке петербуржца оштрафовали на 15 тысяч

78.ruвчера в 15:35

Прогулялся на 15 тысяч рублей: В Санкт-Петербурге оштрафовали отца, который вывел ребенка на детскую площадку во время режима самоизоляции

КП - Санкт-Петербургвчера в 15:05

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

РИА Новостивчера в 15:35

Мужчину, гулявшего с ребенком на детской площадке на Лермонтовском, оштрафовали на 15 тыс. рублей

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:57
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
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Определили вероятный пик пандемии коронавируса

Во время нового исследования американские ученые определили вероятный пик пандемии нового типа коронавируса.
МедиаПоток 02:30
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Осипов: Число заболевших коронавирусом в Забайкалье может удвоиться

Может быть, что сегодня количество заболевших коронавирусом на территории края удвоится.
Московский Комсомолец Чита 00:28
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Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Газета.Ru вчера в 09:15
Армия и оружие

Российские врачи осмотрели пациентов в сербском городе Чуприя

Две группы российских медиков провели прием и осмотр пациентов городской больницы города Чуприя в Сербии.
Известия 00:00
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В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией

Отмечается, что указанные койки обеспечены аппаратами ИВЛ.
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В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
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Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
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В Счётной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики

Аудитор Счётной палаты Данил Шилков считает, что государство должно оказать адресную помощь всем отраслям экономики России в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника

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В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом.
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Путин поручил продлить срок действия водительских прав и паспортов

Владимир Путин попросил правительство проработать механизм, позволяющий автоматически продлять срок действия водительских прав, паспортов и других удостоверений личности на три месяца.
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Бывший министр Михаил Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта.
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У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

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В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
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Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
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В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
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В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
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