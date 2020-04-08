Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПетербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Читать в источнике
Комментировать255

Подробнее о событии

Первый штраф по новой «коронавирусной статье» получил петербуржец, который гулял с ребенком на детской площадке

Фонтанка.Ру17:33

В Петербурге мужчину, гулявшего с ребенком на детской площадке, оштрафовали на 15 тысяч

Петербургский дневник16:19

Мужчину, гулявшего с ребенком на детской площадке на Лермонтовском, оштрафовали на 15 тыс. рублей

Телеканал Санкт-Петербург14:57

За прогулку с малышом на детской площадке петербуржца оштрафовали на 15 тысяч

78.ru15:35

Прогулялся на 15 тысяч рублей: В Санкт-Петербурге оштрафовали отца, который вывел ребенка на детскую площадку во время режима самоизоляции

КП - Санкт-Петербург15:05

Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч

РЕН ТВ15:03

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

РИА Новости15:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Общество

Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Lenta.ru 20:22
Политика

Мишустин оценил предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена

На встрече с Мишустиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество ЕГЭ до одного.
РИА Новости 16:01
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ 11:47
Экономика

Более 50% ипотечных заёмщиков не смогут уйти на кредитные каникулы

Для ипотечных заёмщиков доля составит 49% (более 2,5 млн кредитов), для заёмщиков потребительских кредитов — около 72% (около 32 млн займов), а для владельцев кредитных карт — более 90% (свыше 45 млн карт).
REGNUM 06:40
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Здоровье

В Бурятии выписали первых пациентов, выздоровевших от коронавируса

Информ Полис online 09:20
Энергетика

Трамп: США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 03:33 — REGNUM Соединенные Штаты вряд ли пойдут на сокращение объемов добычи нефти, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
REGNUM 20:33
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН вчера в 07:47
Происшествия

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
РБК 17:49
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru 18:10
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Армия и оружие

В РВИО рассказали о потере Кенигсберга Германией в 1945 году

РИА Новости 20:36
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Футбол

IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.
Sports.ru 17:39
Общество

Российские работодатели начали вводить четырехдневку

Российские работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве меры в условиях кризиса.
Lenta.ru вчера в 19:57
Армия и оружие

В Йемене хуситы обстреляли ракетами города Мариб и Ходейда — СМИ

Сана, 9 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Ракетные удары по йеменским городам Мариб и Ходейда произвели бойцы повстанческого хуситского движения «Ансар Аллах» 9 апреля сообщает саудовская газета Al Riyadh со ссылкой на министра информации Йемена Муаммара аль-Ирьяни.
REGNUM 19:26
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 06 апреля в 04:11
Авто

Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию

За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Российская газета 07:06
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Единоборства

Конор: «Хабиб – русалочка. Кто самый великий, вы уже знаете»

Хабиб – русалочка, которая укутывает твои ноги.
Sports.ru 15:40
Происшествия

Академика Филачева освободили из СИЗО из-за угрозы коронавируса

Об освобождении 70-летнего академика ходатайствовали его адвокаты, в то время как сотрудники следственного департамента МВД и представители прокуратуры выступали против.
Известия вчера в 11:21
Экономика

«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
РИА Новости 18:10
Общество

Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
RT на русском 00:09
Здоровье

Запрет на госпитализацию в Калужской области смягчен

Права на госпитализацию в Калужской области были смягчены. 6 апреля сообщает управление Роспотребнадзора по Калужской области.
ИА Красная Весна 06 апреля в 07:53
Здоровье

Губернатор Алтайского края запретил плановую госпитализацию больных

Согласно внесенным поправкам, в Алтайском крае временно запрещена плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения стационарного типа.
Ugpressa.ru 16:27
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 20:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное