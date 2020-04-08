Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

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