Коронавирус
РИА НовостиПетербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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В Петербурге мужчину, гулявшего с ребенком на детской площадке, оштрафовали на 15 тысяч
Петербургский дневниквчера в 16:19
Мужчину, гулявшего с ребенком на детской площадке на Лермонтовском, оштрафовали на 15 тыс. рублей
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:57
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На встрече с Мишустиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество ЕГЭ до одного.
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Сняты с учета уже 8125 человек, коронавирус подтвержден по-прежнему у 15 человек.
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Владимир Путин попросил правительство проработать механизм, позволяющий автоматически продлять срок действия водительских прав, паспортов и других удостоверений личности на три месяца.
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Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.