Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПетербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Прогулялся на 15 тысяч рублей: В Санкт-Петербурге оштрафовали отца, который вывел ребенка на детскую площадку во время режима самоизоляции

КП - Санкт-Петербургвчера в 15:05

В Петербурге мужчину, гулявшего с ребенком на детской площадке, оштрафовали на 15 тысяч

Петербургский дневниквчера в 16:19

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

РИА Новостивчера в 15:35

За прогулку с малышом на детской площадке петербуржца оштрафовали на 15 тысяч

78.ruвчера в 15:35

Первый штраф по новой «коронавирусной статье» получил петербуржец, который гулял с ребенком на детской площадке

Фонтанка.Рувчера в 17:33

Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч

РЕН ТВвчера в 15:03

Мужчину, гулявшего с ребенком на детской площадке на Лермонтовском, оштрафовали на 15 тыс. рублей

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:57
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Общество

Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки бизнеса

Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Горобзор.ру вчера в 09:11
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС вчера в 19:15
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника

Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
WomanHit.ru вчера в 09:32
Здоровье

Коронавирус переформатировал работу медиков Челябинской области

Челябинск, 9 апреля 2020, 06:25 — REGNUM В Челябинской области переформатирована работа медицинских учреждений.
REGNUM вчера в 23:25
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс вчера в 09:01
Наука

В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов

Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
REGNUM вчера в 16:16
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM вчера в 05:56
Транспорт

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».
Коммерсантъ вчера в 15:14
Политика

Мишустин оценил предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена

На встрече с Мишустиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество ЕГЭ до одного.
РИА Новости вчера в 16:01
Политика

Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
ИА Красная Весна вчера в 16:48
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости вчера в 14:59
Экономика

Операторы предупредили о риске перебоев водоснабжения из-за неплатежей

Операторы сообщают, что из-за недополучения прибыли могут быть перебои с водоснабжением.
Ореанда-Новости вчера в 16:21
Общество

В Омск прилетели 320 потенциальных носителей коронавируса

Сняты с учета уже 8125 человек, коронавирус подтвержден по-прежнему у 15 человек.
Om1.ru вчера в 23:20
Общество

В Кузбассе сняли режим нерабочих дней с ряда предприятий

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимает режим нерабочих дней с ряда предприятий.
РИА Новости вчера в 22:43
Происшествия

Рауля Арашукова обвинили по полной программе

По версии следствия, Рауль Арашуков дал своему сыну, экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфу Арашукову, указание о ликвидации в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, претендовавшего на пост руководителя КЧР.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма

ToDay News Ufa вчера в 06:31
Технологии

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 21:41
Политика

Жители Германии выразили свое отношение к проекту «Северный поток-2»

Как сообщает ToDay News Ufa, большинство жителей Германии выступают за возобновление экономических отношений с Россией и поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2».
ToDay News Ufa вчера в 14:37
Авто

АвтоВАЗ отложил возобновление производства автомобилей

Сотрудников, занятых на производстве, сперва информировали о возможном возвращении на работу в среду, 6 апреля, но теперь запуск конвейера отложили на несколько дней.
Wroom.ru 07 апреля в 16:40
Финансы

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
РБК вчера в 17:00
Общество

Участников «Бессмертного полка» попросили не собираться на улицах

Организаторы акции "Бессмертный полк" предлагают россиянам вопреки традиции не собираться с фотографиями в шествие, а остаться дома и вспомнить героев за семейным столом.
Уралинформбюро вчера в 08:57
Политика

Путин поручил продлить срок действия водительских прав и паспортов

Владимир Путин попросил правительство проработать механизм, позволяющий автоматически продлять срок действия водительских прав, паспортов и других удостоверений личности на три месяца.
Суть событий вчера в 11:13
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 07 апреля в 10:35
Политика

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
РИА Новости вчера в 22:58
Происшествия

Почти 400 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

Почти 400 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве, за сутки выписаны 28 человек, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 04:04
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском вчера в 11:13
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