Коронавирус
РИА НовостиПетербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Читать в источнике
Оценить292
Подробнее о событии
Показать все источники
Мужчину, гулявшего с ребенком на детской площадке на Лермонтовском, оштрафовали на 15 тыс. рублей
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:57
В Петербурге мужчину, гулявшего с ребенком на детской площадке, оштрафовали на 15 тысяч
Петербургский дневниквчера в 16:19
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Политика
Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в России
Решение по срокам режима самоизоляции в России еще только предстоит принять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с вирусологами.
Общество
В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки
Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Армия и оружие
Источник назвал сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100
Поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" запланирована на 2024 год, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Армия и оружие
Полковник ВСУ после обмена с ДНР получил 13 лет тюрьмы за госизмену
Прошедший через плен и обмен полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков получил 13 лет тюрьмы за государственную измену.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Общество
Первичный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы
Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы.
Здоровье
Российские врачи провели осмотр более 170 пациентов в Сербии
Российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Шоу-бизнес
Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Происшествия
ДТП с двумя жертвами произошло на трассе в Жигулевске
На трассе М-5 в районе 966 километра столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль.
Происшествия
Ограбивший бабушку с продуктами житель Казани ответит и за ее смерть
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после смерти пенсионерки, у которой житель Казани вырвал сумку-тележку с продуктами, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Политика
Путин поручил продлить водительские права автоматически
Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
Общество
Спецрейс Госдепа для вывоза граждан США из РФ вылетел из Москвы
Посольство США в России объявило, что американский специальный чартерный рейс для возвращения граждан на родину покинул Москву.
Происшествия
Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Общество
Организаторы «Бессмертного полка» думают отменить шествие
Организаторы акции «Бессмертный полк» заявили, что думают об отмене шествия на День победы.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Общество
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отмененные рейсы
Система перевозчика не дает оформить даже вынужденный возврат билетов за рейсы, отмененные самой авиакомпанией.
Происшествия
Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых
Здоровье
Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз
Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.