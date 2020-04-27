Коронавирус
КоммерсантъПетербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
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В Смольном рассказали, при каких обстоятельствах можно поехать на праздники на дачу
Петербургский дневник05:38
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Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
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РПЛ предложила клубам два варианта возобновления чемпионата
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Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
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В Петербурге к административной ответственности привлекли 59-летнюю жительницу Приморского района Петербурга, которая нарушила режим самоизоляции.
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