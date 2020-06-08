Коронавирус
ТАССПетербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
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Бесплатное тестирование на антитела пройдут порядка трех тысяч петербуржцев
Телеканал Санкт-Петербург07:25
Бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу начинается в Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербург04:02
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