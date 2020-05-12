В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, передает Комсомольская правда – Санкт-Петербург.

Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

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