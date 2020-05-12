Общество

Что происходитЧто происходитПетербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, передает Комсомольская правда – Санкт-Петербург.
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Некоторым петербуржцам предоставят выплаты для покупки медицинских масок

Gazeta.SPbвчера в 23:35

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

РИА Новостивчера в 15:22

Больше 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку защитных масок и перчаток

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:52

Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:01

Смольный выдаст по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным на маски. Деньги могут дойти до 1,8 млн горожан

Фонтанка.Рувчера в 13:57

Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на приобретение одноразовых масок и перчаток

78.ruвчера в 13:54

Власти Петербурга выдадут социально незащищенным жителям деньги на маски и перчатки

ТАССвчера в 14:21
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Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят

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Экономика

В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях COVID-19

В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничений и запретов, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:30
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В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

В интернете в продаже за 70 000 рублей появились данные, якобы принадлежащие более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК.
Интерфакс 02:54
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Экономика

Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса

Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
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В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

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Врачей тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников

Москва, 13 мая 2020, 08:36 — REGNUM Российские врачи с тревогой ждут середины мая, когда станет ясно, как повлияли майские праздники на развитие ситуации с коронавирусом нового типа.
REGNUM 01:36
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Хитрости природы: зачем жукам нужны разные по форме половые члены

Популярная механика вчера в 12:11
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
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Общество

Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 16 мая в онлайн-формате

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате.
ТАСС 00:17
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Происшествия

Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове

В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
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Здоровье

В России создали многоразовый костюм для работы с больными COVID-19

Для российских врачей, которые контактируют с больными COVID-19, специалисты Казанского химического научно-исследовательского института, который входит в дочернюю корпорацию «Ростеха» «Росхимзащита», разработали многоразовый комбинезон.
Известия вчера в 13:18
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Авто

В Польше на продажу выставили сверхдлинный Lexus LS400

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Car.ru вчера в 07:40
Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Армия и оружие

Россия и Турция провели десятое патрулирование в Идлибе

"Двенадцатого мая 2020 года состоялось очередное, десятое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 04:52
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений

Все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах, решающее слово в этом вопросе принадлежит врачам, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 11 мая в 09:14
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Общество

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
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Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
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Наука

К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр

Pravda.Ru 11 мая в 10:29
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Политика

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
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Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
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Экономика

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
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Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
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Лукашенко заявил о снижении количества пневмоний в Белоруссии

После парада Победы заболеваемость пневмониями в Минске упала в 2 раза. Об этом 12 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

РБК вчера в 01:24
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Еще 4032 человека вылечились от коронавируса в Москве

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Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Чтобы не было волны: власти Китая ограничивают поездки в Цзилинь

Китайские власти ввели строгие ограничения на поездки по северо-восточной провинции Цзилинь, опасаясь возникновения второй волны эпидемии коронавируса из-за местной вспышки в одноименном городе.
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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