Общество
Что происходитПетербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток
В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, передает Комсомольская правда – Санкт-Петербург.
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Больше 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку защитных масок и перчаток
КП - Санкт-Петербургвчера в 13:52
Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:01
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Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы.
Lenta.ru 02:59
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии
KM.ru вчера в 08:14
Экономика
В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях COVID-19
В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничений и запретов, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:30
Общество
В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК
В интернете в продаже за 70 000 рублей появились данные, якобы принадлежащие более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК.
Интерфакс 02:54
Экономика
Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса
Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
Известия 01:47
Происшествия
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
РИА Новости 01:13
Здоровье
Врачей тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников
Москва, 13 мая 2020, 08:36 — REGNUM Российские врачи с тревогой ждут середины мая, когда станет ясно, как повлияли майские праздники на развитие ситуации с коронавирусом нового типа.
REGNUM 01:36
Наука
Хитрости природы: зачем жукам нужны разные по форме половые члены
Популярная механика вчера в 12:11
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Общество
Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 16 мая в онлайн-формате
Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате.
ТАСС 00:17
Происшествия
Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове
В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
Здоровье
В России создали многоразовый костюм для работы с больными COVID-19
Для российских врачей, которые контактируют с больными COVID-19, специалисты Казанского химического научно-исследовательского института, который входит в дочернюю корпорацию «Ростеха» «Росхимзащита», разработали многоразовый комбинезон.
Известия вчера в 13:18
Авто
В Польше на продажу выставили сверхдлинный Lexus LS400
Lexus LS400, находящийся в настоящее время в Польше, представляет собой модель второго поколения с длинной колесной базой, которая в настоящее время выставлена на продажу на eBay Germany.
Car.ru вчера в 07:40
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Армия и оружие
Россия и Турция провели десятое патрулирование в Идлибе
"Двенадцатого мая 2020 года состоялось очередное, десятое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 04:52
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений
Все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах, решающее слово в этом вопросе принадлежит врачам, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 11 мая в 09:14
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Общество
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
Наука
К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
Pravda.Ru 11 мая в 10:29
Политика
Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США
Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
Общество
Лукашенко заявил о снижении количества пневмоний в Белоруссии
После парада Победы заболеваемость пневмониями в Минске упала в 2 раза. Об этом 12 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Евразия Daily 02:04
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Общество
Еще 4032 человека вылечились от коронавируса в Москве
В столице за сутки 4032 пациента вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 17 822, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИАМО 11 мая в 03:21
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Общество
Чтобы не было волны: власти Китая ограничивают поездки в Цзилинь
Китайские власти ввели строгие ограничения на поездки по северо-восточной провинции Цзилинь, опасаясь возникновения второй волны эпидемии коронавируса из-за местной вспышки в одноименном городе.
Вести.Ru 01:26
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41