Стоит отметить, что между столицей России и Симферополем будет ходить двухэтажный поезд. На момент публикации заметки на этот состав было доступно более трехсот билетов. А всего же в первый день было раскуплено более пяти тысяч железнодорожных билетов в Крым и обратно.

Петербуржцы раскупили все купейные билеты в Крым

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