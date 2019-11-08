Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаПетербуржцы раскупили все купейные билеты в Крым

Стоит отметить, что между столицей России и Симферополем будет ходить двухэтажный поезд. На момент публикации заметки на этот состав было доступно более трехсот билетов. А всего же в первый день было раскуплено более пяти тысяч железнодорожных билетов в Крым и обратно.
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