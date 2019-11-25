Экономика
REGNUMЖители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Пять регионов Дальнего Востока в числе лидеров по банковским вкладам жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «РИА Новости» опубликовало инфографику о том, сколько денег в среднем россияне хранят на депозитах в банках — 200 тыс. рублей.
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Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Политика
Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей
Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.
Общество
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться гражданам
Автор законопроекта Александр Хинштейн пояснил, что в случае принятия документа сотрудники Росгвардии будут обязаны представляться, показывать служебное удостоверение, называть причину задержания и разъяснять гражданину его права.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Культура
Ольгу Бузову обвиняют в краже статуэтки на премии «Нового радио»
Спорт
WADA: данные московской лаборатории не являются полностью достоверными
Как отмечается в релизе, комитет по соответствию также пришел к выводу, что из базы данных московской лаборатории были удалены "важные доказательства", подтверждающие, что неназванный сотрудник лаборатории якобы помогал скрыть факт применения допинга российскими спортсменами в 2014-2015 годах.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Экономика
«ФК Открытие» может продать весь свой пакет акций Qiwi
Банк «ФК Открытие» и сооснователь Qiwi Сергей Солонин зарегистрировали для продажи 23,4 млн американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, что соответствует 23,4 млн акций класса В, сообщила компания.
Здоровье
Повышенный метеоризм может быть симптомом серьёзной болезни
Среди перечисленных медиками факторов оказались серьёзные и даже опасные заболевания, сообщает издание News.ru.
Общество
Берег Азовского моря обмелел из-за сильного ветра
Жители решили воспользоваться положением. И теперь ходят в центр города прям по морскому дню.
Музыка
Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»
Общество
Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане
Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
Здоровье
Каждая пятая жительница Самарской области передумала делать аборт
Поднялась она после информации о добровольном отказе некоторых частных организаций от проведения абортов женщинам без медицинских показаний.
Экономика
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50-100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Футбол
Депай и Ауа не помогут «Лиону» в матче с «Зенитом»
Игроки «Лиона» полузащитник Уссем Ауа и нападающий Мемфис Депай пропустят матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», сообщает официальный «твиттер» французского клуба.
Энергетика
Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ответ «Нафтогаза» о возможности продления контракта с «Газпромом» на транзит российского газа.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело против бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета России.
Происшествия
СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье
Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Политика
Генштаб Украины назвал Крым «российской военной базой»
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.