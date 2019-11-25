Экономика

МР7.руМР7.руПетербуржцы в среднем хранят в банках 420 тысяч рублей

Правда, депозиты растут медленно и всего в девяти регионах, сообщает РИА «Новости». Петербург по размеру денежных вкладов в банках находится на втором месте в общероссийском рейтинге. В среднем на петербуржца приходится 420 тысяч рублей банковских вкладов.
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Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известия24 ноября в 23:28

В Чечне объяснили маленькие банковские вклады жителей республики

РИА Новостивчера в 08:15

Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей

Московский Комсомолецвчера в 10:34

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ruвчера в 01:40

В Чечне назвали причины маленьких банковских вкладов

REGNUM05:05

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъ24 ноября в 19:52

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБК24 ноября в 19:45
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Каспий.Инфо вчера в 10:29
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Интерфакс 04:25
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Спорт

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде и ЧМ по футболу

До крупных соревнований предлагается допускать только «чистых» российских спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга, они будут выступать под нейтральным флагом, а в случае их победы гимн России звучать не будет.
31 канал Челябинска вчера в 23:18
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 06:55
Армия и оружие

Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК вчера в 05:49
Политика

Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Газета.Ru 01:11
Экономика

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

"На общем фоне особенно выделяются Белгородская и Кировская области, где россияне в этом году тратят соответственно на 17,5% и 15,6% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении Сбербанка.
РИА Новости 06:50
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
Общество

Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова

Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Политика

Эрдоган призвал население Турции отказаться от доллара в пользу лиры

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости отказаться от доллара и использовать в расчетах турецкую лиру.
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Происшествия

В жилом доме в Петербурге произошел хлопок

Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
ТАСС 05:15
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня вчера в 07:34
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru 02:36
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Происшествия

Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
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Путин дал совет о выборе профессии школьникам

Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Антибиотики оказались способными провоцировать болезнь Паркинсона

Результаты исследования, которое длилось более 15 лет, показали, что некоторые широко используемые антибиотики, которые оказывают сильное влияние на микробиоту кишечника, могут вызывать и болезнь Паркинсона.
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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан, утром 26 ноября вахтовый автобус КАвЗ врезался в пятиэтажный жилой дом на проспекте Октября в Уфе.
НТА-Приволжье 01:57
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Басков публично поддержал Ротару

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков публично защитил советскую и украинскую эстрадную певицу Софию Ротару от нападок общественности.
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Экономика

Какую выгоду LVMH принесет покупка Tiffany & Co. за $16,2 млрд

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РБК вчера в 07:31
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и установить рекорд

«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и оформить самую крупную сделку в мировом футболе, сообщает The Sun.
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