Правда, депозиты растут медленно и всего в девяти регионах, сообщает РИА «Новости». Петербург по размеру денежных вкладов в банках находится на втором месте в общероссийском рейтинге. В среднем на петербуржца приходится 420 тысяч рублей банковских вкладов.

Петербуржцы в среднем хранят в банках 420 тысяч рублей

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