Экономика

Lenta.ruLenta.ruПетербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
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Петербуржцы устремились в обменники: в центре города появились очереди

Мегаполис онлайн13:38

На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты

Фонтанка.Ру10:59

Петербуржцы выстроились в очередь за валютой

Piter.tv12:48

В обменнике на Лиговском заметили очереди

Петербургский дневник12:48

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

Lenta.ru12:29

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля

Росбалт11:30

Петербуржцы стоят в очередях в обменники

МР7.ру13:19
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Энергетика

Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
ТАСС 08:57
Происшествия

В Якутске обнаружили контейнер с десятками трупов собак и кошек

РИА Новости 06:58
Здоровье

Израиль ввел двухнедельный обязательный карантин для всех приезжих

Как передает РИА, в Израиле нарушение карантинных мер может быть уголовным преступлением со сроком наказания до 7 лет лишения свободы.
Эхо Москвы 14:30
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Финансы

Вместе с нефтью произошло падение курса рубля

Тревожные новости приходят с валютных бирж. Обрушение мировых цен на нефть привело к падению курса рубля.
DixiNews 05:23
Армия и оружие

Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии

Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган.
РИА Новости 14:29
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Энергетика

Цена на нефть Brent упала до $31,74 за баррель

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до $31,74 за баррель.
Rambler News Service 02:33
Энергетика

Bloomberg: «Роснефть» может увеличить добычу нефти с апреля

Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" готова увеличить добычу нефти с апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
ТАСС 07:32
Футбол

ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ

Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Газета.Ru 09:25
Здоровье

Диетолог Соломатина назвала помогающие при авитаминозе продукты

Экономика сегодня вчера в 21:17
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:06
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
ToDay News Ufa вчера в 11:31
Экономика

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%.
RT на русском 13:24
Хоккей

«Авангард» уступил «Салавату Юлаеву» в матче Кубка Гагарина

Омский "Авангард" дома проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" в пятом матче серии Кубка Гагарина.
Газета.Ru 13:15
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Pravda.Ru 12:29
Космос

Китай запустил еще один спутник навигационной системы BeiDou

REGNUM 10:38
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Газета.Ru 04:56
Экономика

Европейские биржи закрыли торги с падением на 7-8%

Торги в США открылись этим вечером снижением ключевых индексов на 7% из-за обвала нефтяных цен.
Эхо Москвы 13:30
Энергетика

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости 14:19
Происшествия

Пьяный водитель сбил пять человек в Воронежской области

Мужчина, сидевший за рулем отечественного автомобиля, находился в нетрезвом состоянии. Все пострадавшие являются членами одной семьи.
RuNews24.ru 13:51
Происшествия

Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области

Lenta.ru 12:46
Технологии

В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
CyberSport.ru вчера в 17:50
Общество

ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:01
Экономика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском 11:55
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Культура

Актриса Лариса Голубкина отмечает 80-летие

Сегодня, 9 марта, 80 лет исполнилось актрисе театра и кино Ларисе Голубкиной.
Петербургский дневник 08:52
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, скорее всего суд потребует от России выплаты компенсаций и выдаст международные ордера на арест обвиняемых по делу, тем более что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) проходят и параллельные процессы по жалобам родственников погибших, где ответчиками выступают как Россия, так и Украина.
Новые Известия 03:59
Футбол

Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» ответил на вопрос, как финансовый кризис может повлиять на его клуб.
RT на русском 12:48
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