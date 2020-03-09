Экономика
Lenta.ruПетербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля
После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
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Экономика
Рубль упал после обвала цен на нефть
На фоне отсутствия договоренности стран цены на нефть упали ниже 32 долларов за баррель.
Общество
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Политика
Обвиняемый в убийстве летчика Филипова обратился к России
Сирийский боевик Тарек Сохта, заочно арестованный по обвинению в убийстве российского летчика Романа Филипова, обратился к России с просьбой снять с него обвинения.
Экономика
Силуанов рассказал, что гарантирует выполнение соцобязательств
Член наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» Антон Силуанов заявил, что ресурсы и стабильное исполнение бюджета позволяют гарантировать выполнение всех соцобязательств.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров
Чемпионат мира Международного конькобежного союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров завершится 8 марта.
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
Спорт
В Италии собираются отменить все спортивные мероприятия до 3 апреля
Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго призывает приостановить все спортивные мероприятия на территории страны вследствие осложненной ситуации с коронавирусом.
Авто
Volvo готовит два новых кроссовера
В течение ближайших трех лет Volvo планирует расширить свою линейку SUV двумя кроссоверами – купеобразным C40 и полноразмерным XC100, который станет новым флагманом бренда.
Экономика
Европейские биржи завершили торги падением фондовых индексов на 7-8%
Обрушение цен на нефть, произошедшее 9 марта, привело к значительному снижению европейских фондовых индексов.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Киберспорт
Activision представила бесплатную «королевскую битву» Call of Duty: Warzone
Activision анонсировала «королевскую битву» Call of Duty: Warzone.
Энергетика
Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть
Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично
Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
Армия и оружие
В Китае раскрыли российский способ обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Россия придумала способ обезвредить турецкие истребители F-16 в сирийской провинции Идлиб.
Футбол
Магомед-Шапи Сулейманов: роль джокера в «Краснодаре» не устраивает
Форвард высказался о своем недовольстве нынешней ролью запасного и не исключил, что в будущем может оказаться в "Спартаке", хотя его мечта – уехать играть в Европу.
Космос
Корабль Dragon пристыковался к МКС
Запущенный в субботу компанией SpaceX Грузовой корабль Dragon совершил состыковку с МКС, сообщается в Twitter-аккаунте NASA.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости со-директор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1
Здоровье
Жительница Петербурга привезла из Таиланда коронавирус
У жительницы Петербурга температура поднялась 5 марта, из путешествия она вернулась 22 февраля. К врачам женщина решила обратиться 8 марта.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Финансы
«Мосбиржа» подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта
С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.