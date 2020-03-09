Экономика

Lenta.ruLenta.ruПетербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
Читать в источнике
Комментировать288

Подробнее о событии

Петербуржцы устремились в обменники: в центре города появились очереди

Мегаполис онлайн13:38

Петербуржцы стоят в очередях в обменники

МР7.ру13:19

В обменнике на Лиговском заметили очереди

Петербургский дневник12:48

Петербуржцы выстроились в очередь за валютой

Piter.tv12:48

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

Lenta.ru12:29

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля

Росбалт11:30

На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты

Фонтанка.Ру10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Экономика

Рубль упал после обвала цен на нефть

На фоне отсутствия договоренности стран цены на нефть упали ниже 32 долларов за баррель.
ФедералПресс вчера в 21:23
Общество

ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:01
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Политика

Обвиняемый в убийстве летчика Филипова обратился к России

Сирийский боевик Тарек Сохта, заочно арестованный по обвинению в убийстве российского летчика Романа Филипова, обратился к России с просьбой снять с него обвинения.
Lenta.ru 12:55
Экономика

Силуанов рассказал, что гарантирует выполнение соцобязательств

Член наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» Антон Силуанов заявил, что ресурсы и стабильное исполнение бюджета позволяют гарантировать выполнение всех соцобязательств.
iReactor 11:44
Происшествия

Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области

Lenta.ru 12:46
Фигурное катание

Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

Чемпионат мира Международного конькобежного союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров завершится 8 марта.
Известия 07 марта в 21:07
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:06
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
ToDay News Ufa вчера в 11:31
Спорт

В Италии собираются отменить все спортивные мероприятия до 3 апреля

Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго призывает приостановить все спортивные мероприятия на территории страны вследствие осложненной ситуации с коронавирусом.
LiveSport.ru 13:49
Авто

Volvo готовит два новых кроссовера

В течение ближайших трех лет Volvo планирует расширить свою линейку SUV двумя кроссоверами – купеобразным C40 и полноразмерным XC100, который станет новым флагманом бренда.
Автоновости дня 04:20
Экономика

Европейские биржи завершили торги падением фондовых индексов на 7-8%

Обрушение цен на нефть, произошедшее 9 марта, привело к значительному снижению европейских фондовых индексов.
News.ru 13:48
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Газета.Ru 04:56
Армия и оружие

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
ТАСС 13:46
Киберспорт

Activision представила бесплатную «королевскую битву» Call of Duty: Warzone

Activision анонсировала «королевскую битву» Call of Duty: Warzone.
CyberSport.ru 13:40
Энергетика

Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть

Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
РБК 07:40
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Газета.Ru 05:15
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru 02:53
Армия и оружие

В Китае раскрыли российский способ обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Россия придумала способ обезвредить турецкие истребители F-16 в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 14:39
Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов: роль джокера в «Краснодаре» не устраивает

Форвард высказался о своем недовольстве нынешней ролью запасного и не исключил, что в будущем может оказаться в "Спартаке", хотя его мечта – уехать играть в Европу.
РИА Новости 13:44
Космос

Корабль Dragon пристыковался к МКС

Запущенный в субботу компанией SpaceX Грузовой корабль Dragon совершил состыковку с МКС, сообщается в Twitter-аккаунте NASA.
Rambler News Service 09:26
Энергетика

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости со-директор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости 14:19
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Происшествия

В Якутске обнаружили контейнер с десятками трупов собак и кошек

РИА Новости 06:58
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Pravda.Ru 12:29
Футбол

Рубин — Крылья Советов 0:1

Новый Век вчера в 08:57
Здоровье

Жительница Петербурга привезла из Таиланда коронавирус

У жительницы Петербурга температура поднялась 5 марта, из путешествия она вернулась 22 февраля. К врачам женщина решила обратиться 8 марта.
FlashNord 13:27
Общество

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Известия 02:20
Общество

В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Известия вчера в 08:48
Финансы

«Мосбиржа» подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта

С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.
Интерфакс 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное