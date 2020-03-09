Общество

Lenta.ruLenta.ruПетербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
Читать в источнике
Комментировать100

Подробнее о событии

Петербуржцы выстроились в очередь за валютой

Piter.tv12:48

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля

Росбалт11:30

Продают по новой – скупают по старой: в обменники Петербурга выстроились очереди

78.ru12:44

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

Lenta.ru12:29

СМИ: петербуржцы выстроились в очереди в обменники после обвала рубля

Московский Комсомолец11:47

В обменнике на Лиговском заметили очереди

Петербургский дневник12:48

На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты

Фонтанка.Ру10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Общество

На Кипре подтвердили два случая заражения коронавирусом

Два человека заразились на Кипре новым коронавирусом.
ТАСС 12:16
Общество

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Известия 02:20
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Вести.Ru 12:15
Экономика

Главные новости за выходные 7–9 марта

Цены на нефть в понедельник, 9 марта, резко упали после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи.
Коммерсантъ 12:00
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Политика

В Гааге начались судебные слушания по делу MH17

Сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.
REGNUM 02:58
Футбол

ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ

Газета.Ru 09:25
Музыка

Димаш Кудайберген представил новую песню

Популярный казахский певец Димаш Кудайберген представил на суд публике свой новый трек, который он назвал «Your Love».
Popcake 02:33
Происшествия

В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры

Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке "Дубовая роща" в украинском Запорожье, полиция проводит расследование, сообщила пресс-служба мэрии города.
РИА Новости 12:29
Армия и оружие

Трубоукладчик «Газпрома» пошел в Европу в сопровождении боевых кораблей

Российские боевые корабли сопровождают судно «Газпрома», способное достроить «Северный поток — 2», из Индийского океана до Средиземного моря.
Евразия Daily 07:20
Футбол

Федун — о матче с «Краснодаром»: жду победы «Спартака»

Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
Чемпионат 09:04
Футбол

Дзюба вошел в стартовый состав «Зенита» на игру с «Уфой»

ProstoProSport 10:52
Общество

Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО

В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
REGNUM вчера в 07:42
Общество

ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:34
Энергетика

Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть

Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Компания 04:21
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
Гаджеты

Новые беспроводные наушники Apple порадуют автономностью в 15 часов

Компания Apple собирается выпустить новые беспроводные наушники линейки Powerbeats.
iXBT.com 07:07
Политика

Материалы журналиста об отсутствии «Буков» могут попасть в дело MH17

Материалы голландского журналиста об отсутствии зенитно-ракетных комплексов "Бук" в районе гибели малайзийского Boeing над Донбассом могут приобщить к делу о крушении лайнера, передает РИА Новости со ссылкой на судью окружного суда Гааги Марию Кнайф, отвечающую за работу со СМИ.
Радио Sputnik 10:49
Армия и оружие

«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции

Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
Газета.Ru 12:27
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Биатлон

Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло

Скандалы вокруг российского биатлониста Александра Логинова не являются причиной, по которой он может отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене, о чем ранее говорил главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.
Газета.Ru 06:28
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Кино

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Интерфакс 09:18
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Lenta.ru вчера в 15:47
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Газета.Ru 05:15
Музыка

Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть

Sibnet Новости 07 марта в 07:49
Космос

Американский грузовой корабль Dragon состыковался с МКС

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.
Российская газета 11:17
Армия и оружие

МИД отреагировал на запланированные учения НАТО у границ России

В субботу, 7 марта, глава МИД Мария Захарова заявила, что Россия учтет планируемые учения Defender Europe 20 у российских границ в своем военном строительстве.
Дождь 07 марта в 09:47
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное