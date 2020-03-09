Общество
Lenta.ruПетербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля
После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
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Общество
На Кипре подтвердили два случая заражения коронавирусом
Два человека заразились на Кипре новым коронавирусом.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Экономика
Главные новости за выходные 7–9 марта
Цены на нефть в понедельник, 9 марта, резко упали после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Политика
В Гааге начались судебные слушания по делу MH17
Сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.
Футбол
ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ
Музыка
Димаш Кудайберген представил новую песню
Популярный казахский певец Димаш Кудайберген представил на суд публике свой новый трек, который он назвал «Your Love».
Происшествия
В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке "Дубовая роща" в украинском Запорожье, полиция проводит расследование, сообщила пресс-служба мэрии города.
Армия и оружие
Трубоукладчик «Газпрома» пошел в Европу в сопровождении боевых кораблей
Российские боевые корабли сопровождают судно «Газпрома», способное достроить «Северный поток — 2», из Индийского океана до Средиземного моря.
Футбол
Федун — о матче с «Краснодаром»: жду победы «Спартака»
Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
Футбол
Дзюба вошел в стартовый состав «Зенита» на игру с «Уфой»
Общество
Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Общество
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Энергетика
Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть
Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Гаджеты
Новые беспроводные наушники Apple порадуют автономностью в 15 часов
Компания Apple собирается выпустить новые беспроводные наушники линейки Powerbeats.
Политика
Материалы журналиста об отсутствии «Буков» могут попасть в дело MH17
Материалы голландского журналиста об отсутствии зенитно-ракетных комплексов "Бук" в районе гибели малайзийского Boeing над Донбассом могут приобщить к делу о крушении лайнера, передает РИА Новости со ссылкой на судью окружного суда Гааги Марию Кнайф, отвечающую за работу со СМИ.
Армия и оружие
«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции
Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Биатлон
Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло
Скандалы вокруг российского биатлониста Александра Логинова не являются причиной, по которой он может отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене, о чем ранее говорил главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Космос
Американский грузовой корабль Dragon состыковался с МКС
Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.
Армия и оружие
МИД отреагировал на запланированные учения НАТО у границ России
В субботу, 7 марта, глава МИД Мария Захарова заявила, что Россия учтет планируемые учения Defender Europe 20 у российских границ в своем военном строительстве.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.