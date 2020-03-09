Экономика

Lenta.ruLenta.ruПетербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
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