Экономика
Lenta.ruПетербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля
После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
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Гаджеты
AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 590 GME
Экономика
В ГД призвали выполнить соцобязательства, несмотря на обвал нефти
Социальные обязательства РФ, запланированные на 2020 год, должны быть выполнены в полном объеме, несмотря на падение стоимости нефти; средства под эти цели уже предусмотрены в бюджете, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Футбол
«Пытались, не получилось»: Семак прокомментировал матч с «Уфой»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты матча 21-го тура РПЛ с «Уфой», который закончился со счетом 0:0. В 20-м туре сине-бело-голубые не смогли взять ворота «Локомотива».
Единоборства
Адесанья победил Ромеро в главном поединке UFC 248
Новозеландец Исраэль Адесанья победил кубинца Йоэля Ромеро в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Общество
Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала до $31,74 за баррель
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до $31,74 за баррель.
Армия и оружие
«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции
Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Рубль пал жертвой нефти и ухода от риска
Краткосрочные риски остаются смещены в пользу дальнейшего ослабления российской валюты.
Происшествия
Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке
В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично
Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые показала сына Евгения Цыганова
Мальчику исполнилось четыре года. Юлия Снигирь впервые показала, как выглядит ее сын от Евгения Цыганова.
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
Происшествия
В Праге вандалы разрисовали опору Карлова моста
Неизвестные вандалы в ночь на понедельник нанесли краской надпись на одну из опор исторического Карлова моста в центре Праги, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
Общество
Глава ВОЗ назвал реальной угрозу пандемии коронавируса
Угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной по мере роста числа зараженных стран.
Авто
Автомобили Lada оказались самыми популярными у россиян
Первое место удерживают автомобили LADA — их доля составляет почти треть (31,3%) от общего количества, или 13,9 млн единиц.
Энергетика
Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что снижение мировых цен на нефть является положительным явлением.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ
Вчера на Донбассе был уничтожен грузовик вооруженных сил Украины. Машина была поражена из противотанкового ракетного комплекса.
Финансы
«Мосбиржа» подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта
С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.
Здоровье
Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы
В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Авто
Новый Ford Bronco «поймали» на конвейере до премьеры
Фотографию возрожденного внедорожника Ford Bronco, премьера которого намечена на март, опубликовали пользователи форума Bronco6G 6 марта на своем интернет-ресурсе.
Кино
Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»
В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
Кино
Кристиан Бэйл сыграет злодея в «Торе 4»
Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.