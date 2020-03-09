Экономика

РосбалтРосбалтПетербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля

Длинные очереди выстроились у пунктов обмены валюты в Петербурге. В частности, много желающих купить доллары в центре обмена на Лиговском проспекте.
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Петербуржцы устремились в обменники: в центре города появились очереди

Мегаполис онлайнвчера в 13:38

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля

Росбалтвчера в 11:30

Петербуржцы стоят в очередях в обменники

МР7.рувчера в 13:19

Петербуржцы выстроились в очередь за валютой

Piter.tvвчера в 12:48

В обменнике на Лиговском заметили очереди

Петербургский дневниквчера в 12:48

СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге

РИА Новостивчера в 13:35

На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты

Фонтанка.Рувчера в 10:59
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Общество

Власти Италии ограничили передвижение по стране

Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Ведомости вчера в 17:54
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смарт-часов

Роскачество проверило смарт-часы и составило рейтинг устройств. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.
ТАСС 01:00
Происшествия

В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Известия вчера в 20:00
Политика

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит зенитно-ракетной установкой "Бук" из РФ.
Piter.tv 00:36
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Москву в конце рабочей недели ожидает похолодание. Дневная температура опустится до примерно 4-5 градусов.
Московский Комсомолец вчера в 06:00
Энергетика

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости вчера в 14:19
Экономика

В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Piter.tv вчера в 13:44
Экономика

Автопроизводители поднимут цены на машины в России

По словам Мосеева, в ближайшее время рубль вряд ли вернётся к коридору 60-65 за доллар и около 70 за евро, поэтому производителям придётся пересчитать ценники.
Говорит Москва вчера в 10:30
Авто

Петербургский завод Toyota установил новый рекорд

Производство Toyota в Санкт-Петербурге в прошлом году выросло на 1,5% до 74,8 тысяч автомобилей, что стало наилучшим результатом в истории завода.
32CARS.ru 07 марта в 08:07
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК 08 марта в 04:05
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 00:24
Армия и оружие

Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными

Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.
ГЛАС.RU вчера в 09:13
Общество

МО опубликовало информацию о количестве записей «Дороги памяти»

На сайте Минобороны РФ появилась информация о количестве загруженный материалов в базу уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти", который увековечивает памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 00:00
Игры

Microsoft Flight Simulator 2020 против реальности. Ролик со сравнением виртуального и реального миров

В свежем ролике сравниваются кадры Microsoft Flight Simulator 2020 и фотографии Google Earth.
Городской портал Новый Нижний вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU 08 марта в 06:29
Общество

Вильфанд призвал не сажать картошку в центральной России раньше мая

"Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку", - подчеркнул Вильфанд.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Политика

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Lenta.ru вчера в 23:48
Финансы

ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке

Банк России (ЦБ) в понедельник, 9 марта, приостанавливает покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.
Известия вчера в 02:16
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Российская газета 00:40
Энергетика

Трамп обвинил в падении рынков Россию и Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп назвал причину падения нефтяных котировок.
Профиль вчера в 12:01
Происшествия

В Липецке не обнаружили коронавируса у контактировавших с заболевшими

Симптомы коронавируса не выявлены у контактировавших с вернувшимися из Италии заболевшими в Липецкой области, сообщила в понедельник администрация региона в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 16:52
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Экономика

Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Lenta.ru вчера в 17:57
Общество

Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей

Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия

Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине

На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Известия вчера в 17:40
Экономика

Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти

Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Lenta.ru вчера в 11:19
Здоровье

Россиянам дали рекомендации, как защитить себя от коронавируса

Граждане должны иметь в виду, что маска защищает от коронавируса в комплексе с другими мерами профилактики: обязательно нужно мыть руки с мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта перед приемом пищи.
URA.Ru вчера в 00:57
Происшествия

Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

РИА Новости вчера в 14:48
Космос

Аппарат OSIRIS-REx совершил самый низкий пролет над астероидом Бенну

В результате удалось получить самые детальные наблюдения за всю историю существования астероида Бенну.
Дни24 06 марта в 17:11
Игры

Эмулятор RPCS3 позволяет запустить игру Dante’s Inferno на компьютере

Dante’s Inferno имеет много схожего с популярной игрой God of War. Игра запускается на компьютере через эмулятор PS3 RPCS3.
Megaobzor.com вчера в 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
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