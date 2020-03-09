Экономика
РосбалтПетербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля
Длинные очереди выстроились у пунктов обмены валюты в Петербурге. В частности, много желающих купить доллары в центре обмена на Лиговском проспекте.
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На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты
Фонтанка.Рувчера в 10:59
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Общество
Власти Италии ограничили передвижение по стране
Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смарт-часов
Роскачество проверило смарт-часы и составило рейтинг устройств. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»
Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит зенитно-ракетной установкой "Бук" из РФ.
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Москву в конце рабочей недели ожидает похолодание. Дневная температура опустится до примерно 4-5 градусов.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Экономика
Автопроизводители поднимут цены на машины в России
По словам Мосеева, в ближайшее время рубль вряд ли вернётся к коридору 60-65 за доллар и около 70 за евро, поэтому производителям придётся пересчитать ценники.
Авто
Петербургский завод Toyota установил новый рекорд
Производство Toyota в Санкт-Петербурге в прошлом году выросло на 1,5% до 74,8 тысяч автомобилей, что стало наилучшим результатом в истории завода.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Армия и оружие
Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными
Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.
Общество
МО опубликовало информацию о количестве записей «Дороги памяти»
На сайте Минобороны РФ появилась информация о количестве загруженный материалов в базу уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти", который увековечивает памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.
Игры
Microsoft Flight Simulator 2020 против реальности. Ролик со сравнением виртуального и реального миров
В свежем ролике сравниваются кадры Microsoft Flight Simulator 2020 и фотографии Google Earth.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Общество
Вильфанд призвал не сажать картошку в центральной России раньше мая
"Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку", - подчеркнул Вильфанд.
Политика
В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции
Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Финансы
ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке
Банк России (ЦБ) в понедельник, 9 марта, приостанавливает покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
Энергетика
Трамп обвинил в падении рынков Россию и Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп назвал причину падения нефтяных котировок.
Происшествия
В Липецке не обнаружили коронавируса у контактировавших с заболевшими
Симптомы коронавируса не выявлены у контактировавших с вернувшимися из Италии заболевшими в Липецкой области, сообщила в понедельник администрация региона в Telegram-канале.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Экономика
Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах
Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Общество
Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей
Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.
Происшествия
Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине
На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Экономика
Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти
Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Здоровье
Россиянам дали рекомендации, как защитить себя от коронавируса
Граждане должны иметь в виду, что маска защищает от коронавируса в комплексе с другими мерами профилактики: обязательно нужно мыть руки с мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта перед приемом пищи.
Происшествия
Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Космос
Аппарат OSIRIS-REx совершил самый низкий пролет над астероидом Бенну
В результате удалось получить самые детальные наблюдения за всю историю существования астероида Бенну.
Игры
Эмулятор RPCS3 позволяет запустить игру Dante’s Inferno на компьютере
Dante’s Inferno имеет много схожего с популярной игрой God of War. Игра запускается на компьютере через эмулятор PS3 RPCS3.