Экономика
Lenta.ruПетербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля
После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
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На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты
Фонтанка.Рувчера в 10:59
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Финансы
Российские биржевые индексы открылись резким снижением
Индекс Мосбиржи терял на тот момент около 8%. Курс рубля по сравнению со вчерашним закрытием в Нью-Йорке отыграл часть снижения.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Медицинские отряды спецназначения появятся в каждом военном округе
По информации «Известий», численность каждого МОСН составит порядка 200 военных медиков.
Политика
В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера
Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
Политика
Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме
27 января украинский лидер во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Умер актер Владимир Михайловский
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
6 марта министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти.
Политика
Эксперты увидели в путинских поправках разрушение Конституции как единого механизма
Из-за предложенных Владимиром Путиным поправок Конституция перестанет действовать как единый и непротиворечивый правовой документ и механизм.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Здоровье
Лагерь для карантина по коронавирусу подготовили в Курской области
Глава комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова на совещании сообщила, что в случае выявления коронавируса больные будут лечиться в инфекционной больнице им. Семашко.
Экономика
Для России кардинально изменились условия внешней торговли
В результате для отечественной экономики радикально изменились условия внешней торговли.
Энергетика
Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть
Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Энергетика
Стоимость нефти не повлияет на цену бензина
Цены на топливо в России останутся на прежнем уровне. Падение стоимости нефти не повлияет на конечную стоимость бензина.
Здоровье
За заражение коронавирусом добровольцам предложили 4000 евро
Добровольцы получат 3500 фунтов (около 4000 евро), их поместят в карантин на две недели, они будут принимать лекарства под контролем врачей.
Экономика
Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты
Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне падения курса рубля, при этом допускает подорожание продукции, которая не производится в России, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Экономика
«Первый канал» и «Россия 1» рассказали об обвале рубля, не упомянув обвал рубля
На российских телеканалах не упомянули, на сколько снизился рубль по отношению к доллару и евро, а также заверили, что Россия была готова к такому сценарию, — первым об этом написал TJournal.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Происшествия
На Украине в окно поезда Львов — Москва бросили камень
На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезда Львов — Москва, сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Энергетика
Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть на 7%
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Экономика
У книжной сети «Республика» возникли финансовые проблемы
Сеть книжных магазинов «Республика» начала задерживать выплаты поставщикам, в ответ некоторые поставки были остановлены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на издательском рынке.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.