После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

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