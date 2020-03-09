Экономика
Lenta.ruПетербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля
После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
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На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты
Фонтанка.Рувчера в 10:59
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Финансы
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Финансы
ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты
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Политика
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Экономика
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Энергетика
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Экономика
Для России кардинально изменились условия внешней торговли
В результате для отечественной экономики радикально изменились условия внешней торговли.
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Общество
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Политика
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Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию Российской Федерации, передает ОТР.
Энергетика
США намерены противостоять попыткам «манипулировать нефтяными рынками»
Соединённые Штаты намерены противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств «манипулировать нефтяными рынками», заявили в Минэнерго США.
Армия и оружие
Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3
Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 17 до 20 за последние сутки, трое новых инфицированных находятся в Москве, все посещали Италию в последние две недели.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Авто
В Узбекистане подорожали местные автомобили
Общество
Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
Общество
В Алтайском крае ограничено движение транспорта из-за непогоды
В связи с плохими погодными условиями уже несколько дней в регионе ограничено движение транспорта на автодорогах.
Футбол
Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем с «Интером»
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду перед игрой 26-го тура серии А с миланским «Интером» пошутил на тему пустых трибун на закрытом для зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Италии матче.
Происшествия
В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции
Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Общество
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
В ходе заседания Фердинандуссе заявил, что прокуратура Нидерландов изучила те данные, которые предоставила Россия по делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка
Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию причинами обвала американского фондового рынка.
Общество
Мультфильм «Маша и Медведь» покажут на китайском телевидении
В настоящее время мультфильм «Маша и Медведь» переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах.
Энергетика
Цены на нефть выросли на 7% после рекордного падения
Цены на нефть во вторник отыгрывают некоторые понесенные днем ранее потери из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, фьючерсы на Brent дорожали на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах-7»
Недавно стало известно, что исполнительница главной роли Людмила Артемьева отказалась от съемок в сериале.
Шоу-бизнес
Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским
Рита в свою очередь не собирается заставлять дочь называть Белогая папой. Влад Соколовский изменял беременной Рите Дакоте с Катей Жужей.