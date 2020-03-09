Экономика

Lenta.ruLenta.ruПетербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
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Петербуржцы устремились в обменники: в центре города появились очереди

Мегаполис онлайнвчера в 13:38

СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге

РИА Новостивчера в 13:35

На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты

Фонтанка.Рувчера в 10:59

Петербуржцы выстроились в очередь за валютой

Piter.tvвчера в 12:48

В обменнике на Лиговском заметили очереди

Петербургский дневниквчера в 12:48

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля

Росбалтвчера в 11:30

Петербуржцы стоят в очередях в обменники

МР7.рувчера в 13:19
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Финансы

Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро

Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
РИА Новости вчера в 16:20
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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Финансы

ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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Экономика

Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями

На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
РБК 02:21
Энергетика

Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
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Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

РБК 00:56
Экономика

Для России кардинально изменились условия внешней торговли

В результате для отечественной экономики радикально изменились условия внешней торговли.
Бизнес-новости в Кирове 02:21
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Общество

У министра культуры Франции выявили коронавирус

Министр культуры Франции Франк Ристер заразился новым коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию министра.
РИА Новости вчера в 16:33
Политика

Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию Российской Федерации, передает ОТР.
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Энергетика

США намерены противостоять попыткам «манипулировать нефтяными рынками»

Соединённые Штаты намерены противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств «манипулировать нефтяными рынками», заявили в Минэнерго США.
RT на русском 01:36
Армия и оружие

Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3

Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Газета.Ru вчера в 18:16
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 17 до 20 за последние сутки, трое новых инфицированных находятся в Москве, все посещали Италию в последние две недели.
ТАСС вчера в 08:12
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец 07 марта в 11:03
Авто

В Узбекистане подорожали местные автомобили

За рулем Кубань вчера в 05:36
Общество

Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны.
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Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
ToDay News Ufa вчера в 04:52
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
РИА Новости вчера в 19:47
Общество

В Алтайском крае ограничено движение транспорта из-за непогоды

В связи с плохими погодными условиями уже несколько дней в регионе ограничено движение транспорта на автодорогах.
Местное время (Рубцовск) вчера в 22:41
Футбол

Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем с «Интером»

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду перед игрой 26-го тура серии А с миланским «Интером» пошутил на тему пустых трибун на закрытом для зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Италии матче.
Известия 08 марта в 18:03
Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Общество

Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына

В ходе заседания Фердинандуссе заявил, что прокуратура Нидерландов изучила те данные, которые предоставила Россия по делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины.
РИА Новости вчера в 18:33
Происшествия

Иркутянка разгромила аптеку из-за ссоры с фармацевтом

Известия 02:36
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка

Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию причинами обвала американского фондового рынка.
Ведомости вчера в 11:21
Общество

Мультфильм «Маша и Медведь» покажут на китайском телевидении

В настоящее время мультфильм «Маша и Медведь» переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах.
Inc-news.ru 00:26
Энергетика

Цены на нефть выросли на 7% после рекордного падения

Цены на нефть во вторник отыгрывают некоторые понесенные днем ранее потери из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, фьючерсы на Brent дорожали на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель.
Взгляд.ру 01:35
Кино

Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах-7»

Недавно стало известно, что исполнительница главной роли Людмила Артемьева отказалась от съемок в сериале.
Дни24 02:17
Шоу-бизнес

Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским

Рита в свою очередь не собирается заставлять дочь называть Белогая папой. Влад Соколовский изменял беременной Рите Дакоте с Катей Жужей.
StarHit.ru вчера в 17:09
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