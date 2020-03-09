Экономика
РосбалтПетербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля
Длинные очереди выстроились у пунктов обмены валюты в Петербурге. В частности, много желающих купить доллары в центре обмена на Лиговском проспекте.
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Энергетика
Стоимость нефти марки WTI дорожает на 6%
Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее.
Происшествия
Мужчина в медицинской маске ограбил ювелирный магазин на 1,5 млн рублей
Ранее в полицию поступила информация, что в торговый павильон на улице Лермонтова ворвался мужчина в медицинской маске и с предметом, похожим на пистолет.
Экономика
Падение цен на нефть может стать причиной разрыва «украинского пузыря»
Если нынешнее снижение цен на нефть даст толчок началу мирового экономического кризиса, то Украина вплотную приблизится к дефолту.
Финансы
Экономисты ожидают панику на российском рынке после обвала рубля
Завтра на российском рынке будет кровавый день — будут крупные маржин-коллы по рублю и нефти.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Политика
Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Технологии
К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов
Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора
Хабиб не остался в стороне, и ответил на выходку ирландца фотографией их боя – именно в этот момент россиянин проводит болевой прием, а лицо Макгрегора выражает боль и отчаяние.
Культура
Кристина Агилера записала песню к фильму «Мулан»
Экономика
Акции российских компаний рухнули по итогам торгов на бирже в Лондоне
Ценные бумаги Газпрома подешевели на 17%. Это произошло из-за обвала нефтяных цен почти на треть после выхода России из сделки с ОПЕК.
Энергетика
Китайская нефтяная отрасль несет большие убытки
9 марта 2020 г. CHELINDUSTRY.RU - В этом году нефтяные компании Китая сократят расходы на свои проекты и уменьшат размеры дивидендов инвесторам после того, как цены на нефть упали до самого низкого уровня за четыре года.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Происшествия
Горение на водородной станции петербургского завода локализовано
Ранее на территории петербургского предприятия, расположенного по адресу проспект Энгельса, дом 27, в 19:39 по мск времени произошло воспламенение водородной станции, в результате которого в срочном порядке были эвакуированы 650 человек из близ находящихся объектов.
Экономика
Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти
Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Армия и оружие
Опубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Футбол
Чемпионат Англии. «Лестер» разгромил «Астон Виллу»
Экономика
Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
Общество
Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии
8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Цены на автомобили поднимутся из-за падения рынка нефти
Автопроизводители будут вынуждены поэтапно поднимать цены на машины в РФ связи с падением рынка нефти, сообщил президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Происшествия
Бывшего инспектора Россельхознадзора осудили за взятки в Забайкалье
В Забайкальском крае бывший государственный инспектор одного из отделов регионального управления Россельхознадзора признан виновным в получении взяток.
Общество
Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком
Шоу-бизнес
Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов
Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
Происшествия
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
Общество
Ирландия отменит парад на День святого Патрика из-за коронавируса
Правительство Ирландии отменяет парад, посвященный Дню святого Патрика, в этом году из-за вспышки коронавируса, сообщили в понедельник RTE и другие СМИ.