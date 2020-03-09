Экономика

РосбалтРосбалтПетербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля

Длинные очереди выстроились у пунктов обмены валюты в Петербурге. В частности, много желающих купить доллары в центре обмена на Лиговском проспекте.
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Петербуржцы устремились в обменники: в центре города появились очереди

Мегаполис онлайн13:38

СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге

РИА Новости13:35

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля

Росбалт11:30

Петербуржцы выстроились в очередь за валютой

Piter.tv12:48

В обменнике на Лиговском заметили очереди

Петербургский дневник12:48

Петербуржцы стоят в очередях в обменники

МР7.ру13:19

На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты

Фонтанка.Ру10:59
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Энергетика

Стоимость нефти марки WTI дорожает на 6%

Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее.
Газета.Ru 20:29
Происшествия

Мужчина в медицинской маске ограбил ювелирный магазин на 1,5 млн рублей

Ранее в полицию поступила информация, что в торговый павильон на улице Лермонтова ворвался мужчина в медицинской маске и с предметом, похожим на пистолет.
Владивосток-Новости 19:06
Экономика

Падение цен на нефть может стать причиной разрыва «украинского пузыря»

Если нынешнее снижение цен на нефть даст толчок началу мирового экономического кризиса, то Украина вплотную приблизится к дефолту.
Политическая Экспертиза 13:02
Финансы

Экономисты ожидают панику на российском рынке после обвала рубля

Завтра на российском рынке будет кровавый день — будут крупные маржин-коллы по рублю и нефти.
News.ru 09:42
Политика

Диетологи подвергли анализу рационы питания Путина, Меркель и Трампа

Газета.Ru 09:57
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском вчера в 05:59
Политика

Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Life.ru вчера в 04:15
Технологии

К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов

Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
Live24 вчера в 01:31
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора

Хабиб не остался в стороне, и ответил на выходку ирландца фотографией их боя – именно в этот момент россиянин проводит болевой прием, а лицо Макгрегора выражает боль и отчаяние.
Newia.ru 15:04
Культура

Кристина Агилера записала песню к фильму «Мулан»

RuNews24.ru 07 марта в 05:35
Экономика

Акции российских компаний рухнули по итогам торгов на бирже в Лондоне

Ценные бумаги Газпрома подешевели на 17%. Это произошло из-за обвала нефтяных цен почти на треть после выхода России из сделки с ОПЕК.
Эхо Москвы 14:00
Энергетика

Китайская нефтяная отрасль несет большие убытки

9 марта 2020 г. CHELINDUSTRY.RU - В этом году нефтяные компании Китая сократят расходы на свои проекты и уменьшат размеры дивидендов инвесторам после того, как цены на нефть упали до самого низкого уровня за четыре года.
Chelindustry.ru 10:50
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

RT на русском 05:39
Происшествия

Горение на водородной станции петербургского завода локализовано

Ранее на территории петербургского предприятия, расположенного по адресу проспект Энгельса, дом 27, в 19:39 по мск времени произошло воспламенение водородной станции, в результате которого в срочном порядке были эвакуированы 650 человек из близ находящихся объектов.
iReactor 19:09
Экономика

Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти

Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Lenta.ru 11:19
Политика

В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»

В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Lenta.ru 13:36
Армия и оружие

Опубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб.
Комсомольская правда 11:50
Политика

Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
РЕН ТВ вчера в 03:41
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Футбол

Чемпионат Англии. «Лестер» разгромил «Астон Виллу»

Sports.ru 07 марта в 02:40
Экономика

Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России

Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
Известия 16:30
Общество

Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Известия 20:45
Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Pravda.Ru 03:22
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:35
Экономика

Цены на автомобили поднимутся из-за падения рынка нефти

Автопроизводители будут вынуждены поэтапно поднимать цены на машины в РФ связи с падением рынка нефти, сообщил президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Политика Сегодня 10:15
Происшествия

Бывшего инспектора Россельхознадзора осудили за взятки в Забайкалье

В Забайкальском крае бывший государственный инспектор одного из отделов регионального управления Россельхознадзора признан виновным в получении взяток.
ZAB.RU вчера в 21:16
Общество

Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком

Народные новости вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов

Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
Актуальные Новости 07 марта в 08:30
Происшествия

Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео

В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
РИА Новости 08:16
Общество

Ирландия отменит парад на День святого Патрика из-за коронавируса

Правительство Ирландии отменяет парад, посвященный Дню святого Патрика, в этом году из-за вспышки коронавируса, сообщили в понедельник RTE и другие СМИ.
Коммерсантъ 18:59
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