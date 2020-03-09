Длинные очереди выстроились у пунктов обмены валюты в Петербурге. В частности, много желающих купить доллары в центре обмена на Лиговском проспекте.

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля

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