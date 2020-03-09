Экономика
Lenta.ruПетербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля
После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
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На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты
Фонтанка.Рувчера в 10:59
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Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
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Двух дочерей Анджелины Джоли прооперировали
Как рассказала звезда фильма «Лара Крофт», последние два месяца она провела со старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад ее младшей дочи тоже потребовалось хирургическое вмешательство.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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Bloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля
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Американские биржи открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США 9 марта открылись падением на 7% на фоне обрушения цен на нефть и обвала котировок в ряде других стран.
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Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
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Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина
Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
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Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Энергетика
Нефть марки Brent снизила темпы падения
После начала торгов во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent замедлила темпы падения до 0,1%, после того как днем ранее обрушение доходило до 30%.
Общество
Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны.
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США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
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В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
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Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
Общество
МО опубликовало информацию о количестве записей «Дороги памяти»
На сайте Минобороны РФ появилась информация о количестве загруженный материалов в базу уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти", который увековечивает памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.
Финансы
На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль
На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубля.
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Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
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В Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае за сутки 22 человека скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19, выявлено 40 новых заболевших, причем четверо из них въехали в страну из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
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Маск боится, что не успеет отправить корабль на Марс до смерти
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В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
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"Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку", - подчеркнул Вильфанд.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
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