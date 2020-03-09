Экономика

Lenta.ruLenta.ruПетербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
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Петербуржцы устремились в обменники: в центре города появились очереди

Мегаполис онлайнвчера в 13:38

Петербуржцы выстроились в очередь за валютой

Piter.tvвчера в 12:48

Петербуржцы стоят в очередях в обменники

МР7.рувчера в 13:19

СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге

РИА Новостивчера в 13:35

В обменнике на Лиговском заметили очереди

Петербургский дневниквчера в 12:48

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля

Росбалтвчера в 11:30

На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты

Фонтанка.Рувчера в 10:59
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Экономика

Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
RT на русском вчера в 02:51
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 23:59
Энергетика

Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.
Вести Крым вчера в 21:47
Шоу-бизнес

Двух дочерей Анджелины Джоли прооперировали

Как рассказала звезда фильма «Лара Крофт», последние два месяца она провела со старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад ее младшей дочи тоже потребовалось хирургическое вмешательство.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Энергетика

Bloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля

«Роснефть» планирует увеличить добычу нефти в апреле, сразу после того, как сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу, перестанет действовать, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
РБК вчера в 11:51
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
РИА Новости вчера в 19:32
Экономика

Американские биржи открылись падением на 7%

Основные фондовые индексы США 9 марта открылись падением на 7% на фоне обрушения цен на нефть и обвала котировок в ряде других стран.
RT на русском вчера в 09:56
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM вчера в 02:18
Энергетика

Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина

Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.
News.ru вчера в 11:36
Политика

Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
РЕН ТВ 08 марта в 03:41
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Энергетика

Нефть марки Brent снизила темпы падения

После начала торгов во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent замедлила темпы падения до 0,1%, после того как днем ранее обрушение доходило до 30%.
Газета.Ru вчера в 17:45
Общество

Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны.
RT на русском вчера в 18:20
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru вчера в 01:28
Происшествия

В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 05:23
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Российская газета 00:40
Политика

Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
РБК вчера в 18:16
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
RT на русском вчера в 08:05
Общество

МО опубликовало информацию о количестве записей «Дороги памяти»

На сайте Минобороны РФ появилась информация о количестве загруженный материалов в базу уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти", который увековечивает памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 00:00
Финансы

На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль

На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубля.
Znak.com вчера в 23:25
Общество

Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну

Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
ТАСС вчера в 14:50
Здоровье

В Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае за сутки 22 человека скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19, выявлено 40 новых заболевших, причем четверо из них въехали в страну из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
Интерфакс 08 марта в 21:07
Космос

Маск боится, что не успеет отправить корабль на Марс до смерти

Ding Ting / Globallookpress Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания SpaceX может не успеть выполнить до его смерти ключевую задачу – отправить на Марс космический корабль.
РЕН ТВ 00:13
Футбол

В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
NewInform вчера в 12:48
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Общество

Вильфанд призвал не сажать картошку в центральной России раньше мая

"Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку", - подчеркнул Вильфанд.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Энергетика

WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
RT на русском вчера в 01:21
Спорт

CAS отменил дисквалификацию за допинг американского легкоатлета

News.ru вчера в 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
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