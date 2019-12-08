Общество

РИА НовостиРИА НовостиПетербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей. Причину такой стоимости продавец объяснил тем, что монета 2016 года имеет дефект, который делает ее "редкой".
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Россиянин решил продать двухрублевую монету за миллиард

РЕН ТВвчера в 18:49

Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Известиявчера в 20:27

Петербуржец выставил на Avito двухрублевую монету за миллиард

Пятый каналвчера в 17:57

«Вы сказочно богаты?»: петербуржец продает двухрублевую монету за миллиард

Мойка78вчера в 20:40

Петербуржец продает двухрублевую монету за миллиард рублей

АБН00:03

Россиянин захотел продать двухрублевую монету за миллиард

Газета.Ruвчера в 20:07

Петербуржец продаёт бракованные 2 рубля за миллиард нормальных

Life.ruвчера в 19:44
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Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Комсомольская правда вчера в 06:25
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Россия обыграла Швецию на Чемпионате мира по гандболу

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе

Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Военное дело 06 декабря в 07:38
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Врач порекомендовал не употреблять хурму при некоторых заболеваниях

Российский врач Григорий Конев предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний и рассказал кому и из-за каких болезней ни в коем случае вообще нельзя есть этот фрукт.
Ugpressa.ru 06 декабря в 21:16
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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия

Подозреваемого в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП с детьми и взрослыми в Нижнем Новгороде.
Газета.Ru вчера в 23:42
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
News.ru 06 декабря в 23:58
Политика

В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией

В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией.
Национальная служба новостей вчера в 07:16
Единоборства

Бой Поветкина с Хантером завершился вничью

Известия вчера в 15:52
Армия и оружие

Пентагон опроверг информацию о военном наращивании на Ближнем Востоке

США якобы планировали перебросить 14 тыс. военнослужащих В Пентагоне опровергли данные о расширении военных сил США на Ближнем Востоке.
SM News 06 декабря в 13:35
Политика

Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
RT на русском вчера в 21:06
Гаджеты

Новинка популярного производителя показала, на что способна

Чуть позже новинка была обнаружена в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, которое подтвердило некоторые характеристики Vivo 1920 и позволило сделать выводы о его производительности.
iXBT.com вчера в 22:22
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка

В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Lenta.ru вчера в 13:27
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 06 декабря в 07:42
Политика

В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым

Известия 06 декабря в 18:51
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Космос

Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Комсомольская правда 06 декабря в 23:34
Авто

Определены самые популярные марки автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Политическая Экспертиза вчера в 23:40
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru 05 декабря в 01:44
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости вчера в 07:36
Общество

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
РИА Новости вчера в 17:05
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 09:17
Происшествия

В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей

Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.
РИА Новости вчера в 19:42
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
RT на русском вчера в 16:53
Политика

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Российская газета вчера в 19:40
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
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