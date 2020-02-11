Наука Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.

Политика В США перед праймериз в Нью-Гемпшире резко упала популярность Байдена В США перед праймериз, которые пройдут во вторник в Нью-Гемпшире, резко упала популярность бывшего вице-президента Джозефа Байдена, считавшегося еще совсем недавно главным претендентом в кандидаты на пост главы государства от демократов.

Происшествия Посетителей кинотеатра «Октябрь» эвакуировали из‑за задымления Во время премьеры фильма «Лед-2» посетителей кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали из-за задымления, сообщил РИАМО очевидец.

Экономика В Счетной палате рассказали об устойчивом росте поступлений НДФЛ Нина Зотина / РИА Новости Счетная палата оценила администрирование Федеральной налоговой службы (ФНС) и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну.

Общество В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

Здоровье Диетолог развенчал миф о вреде молока Российский диетолог Артур Моисеенко рассказал в беседе с «Росбалтом» о пользе молока, тем самым, развенчав популярный миф о вреде продукта.

Общество В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Происшествия В Москве задержан «гостиничный насильник» По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.