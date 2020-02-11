Происшествия
Газета.RuПетербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Авто
Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся
Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
Наука
Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота
В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек
Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
Политика
В США перед праймериз в Нью-Гемпшире резко упала популярность Байдена
В США перед праймериз, которые пройдут во вторник в Нью-Гемпшире, резко упала популярность бывшего вице-президента Джозефа Байдена, считавшегося еще совсем недавно главным претендентом в кандидаты на пост главы государства от демократов.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Происшествия
Посетителей кинотеатра «Октябрь» эвакуировали из‑за задымления
Во время премьеры фильма «Лед-2» посетителей кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали из-за задымления, сообщил РИАМО очевидец.
Экономика
В Счетной палате рассказали об устойчивом росте поступлений НДФЛ
Нина Зотина / РИА Новости Счетная палата оценила администрирование Федеральной налоговой службы (ФНС) и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну.
Футбол
Саратовец Смолов помог «Сельте» обыграть «Севилью»
Единоборства
Комаров стал бронзовым призёром ЧЕ по греко-римской борьбе
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Общество
В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая
Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".
Армия и оружие
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Футбол
Гвардиола не считает себя лучшим тренером мира
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что он заслуживает права называться лучшим тренером мира.
Происшествия
Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии
Убийцу полицейского на станции «Курская» московского метро приговорили к 18 годам колонии.
Здоровье
Диетолог развенчал миф о вреде молока
Российский диетолог Артур Моисеенко рассказал в беседе с «Росбалтом» о пользе молока, тем самым, развенчав популярный миф о вреде продукта.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Шоу-бизнес
Бывший стилист Пугачевой назвал «чучелом» молодую жену Петросяна
Происшествия
В Москве задержан «гостиничный насильник»
По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Политика
Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна
Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
Гаджеты
Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10
Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
Шоу-бизнес
Пугачева пришла в толстовке и лосинах на кинопремьеру
В последнее время Алла Пугачева нечасто появляется на тусовках. Но премьеру кинофильма "Лед-2" она все же решила посетить.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Общество
Представитель Брюна назвала сообщения СМИ о мошенничестве глупостью
Представитель главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна отказалась комментировать сообщения СМИ о якобы причастности Брюна к делу о мошенничестве в связи с введением нового порядка медосвидетельствования для водителей.