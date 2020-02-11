Происшествия

Газета.RuГазета.RuПетербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Читать в источнике
Комментировать252

Подробнее о событии

Главврач Боткинской больницы возмущён рассказом пациентки о побеге: «Это чтобы хайпнуться»

78.ru15:31

В комздраве рассказали, что ждет сбежавшую из карантина петербурженку

Peterburg2.ru13:41

План побега: пациентка рассказала, как сбежала из Больницы Боткина

Петербургский дневник10:38

«Спасибо, Боткина, — как рукой сняло»

Фонтанка.Ру14:11

Самовольно покинувшая карантин по коронавирусу петербурженка показала план побега

Невские Новости09:29

Петербурженке грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу

РИА Новости08:34

Из Боткинской больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

Телеканал Санкт-Петербург08:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy

РИА Новости 15:38
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Авто

Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
SpeedMe вчера в 23:59
Наука

Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота

В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.
N+1 вчера в 13:12
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек

Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
Газета.Ru 17:48
Политика

В США перед праймериз в Нью-Гемпшире резко упала популярность Байдена

В США перед праймериз, которые пройдут во вторник в Нью-Гемпшире, резко упала популярность бывшего вице-президента Джозефа Байдена, считавшегося еще совсем недавно главным претендентом в кандидаты на пост главы государства от демократов.
Российская газета вчера в 22:30
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
РИА Новости 08:42
Экономика

В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы

Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Neva.Today 04:34
Происшествия

Посетителей кинотеатра «Октябрь» эвакуировали из‑за задымления

Во время премьеры фильма «Лед-2» посетителей кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали из-за задымления, сообщил РИАМО очевидец.
РИАМО вчера в 15:40
Экономика

В Счетной палате рассказали об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Нина Зотина / РИА Новости Счетная палата оценила администрирование Федеральной налоговой службы (ФНС) и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну.
РЕН ТВ 16:01
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM 07:19
Политика

Хуан Гуайдо сообщил о возвращении в Венесуэлу

ТАСС 16:18
Футбол

Саратовец Смолов помог «Сельте» обыграть «Севилью»

Саратов 24 вчера в 11:44
Единоборства

Комаров стал бронзовым призёром ЧЕ по греко-римской борьбе

RT на русском 15:15
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 15:32
Общество

В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая

Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости 17:52
Армия и оружие

В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

Аргументы и Факты 08:05
Футбол

Гвардиола не считает себя лучшим тренером мира

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что он заслуживает права называться лучшим тренером мира.
Bookmaker-ratings.ru 16:59
Происшествия

Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Убийцу полицейского на станции «Курская» московского метро приговорили к 18 годам колонии.
Lenta.ru 05:33
Здоровье

Диетолог развенчал миф о вреде молока

Российский диетолог Артур Моисеенко рассказал в беседе с «Росбалтом» о пользе молока, тем самым, развенчав популярный миф о вреде продукта.
Aobe.ru 15:18
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Бывший стилист Пугачевой назвал «чучелом» молодую жену Петросяна

Московский Комсомолец 13:07
Происшествия

В Москве задержан «гостиничный насильник»

По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Российская газета 07:24
Наука

Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
ToDay News Ufa вчера в 05:45
Политика

Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна

Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
РБК 18:25
Гаджеты

Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
Astera 05:42
Шоу-бизнес

Пугачева пришла в толстовке и лосинах на кинопремьеру

В последнее время Алла Пугачева нечасто появляется на тусовках. Но премьеру кинофильма "Лед-2" она все же решила посетить.
Pravda.Ru 06:56
Политика

Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Газета.Ru 09:50
Общество

Представитель Брюна назвала сообщения СМИ о мошенничестве глупостью

Представитель главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна отказалась комментировать сообщения СМИ о якобы причастности Брюна к делу о мошенничестве в связи с введением нового порядка медосвидетельствования для водителей.
РИА Новости 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное