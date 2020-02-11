Происшествия
Газета.RuПетербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
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Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
Происшествия
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Шоу-бизнес
Пугачева пришла в толстовке и лосинах на кинопремьеру
В последнее время Алла Пугачева нечасто появляется на тусовках. Но премьеру кинофильма "Лед-2" она все же решила посетить.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Культура
Собчак отреагировала на критику своего нового шоу «Док-ток»
Новый формат вечернего шоу «Док-ток» на Первом канале заключается в том, что в эфире происходит реконструкция событий.
Политика
Экс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов
Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Общество
Срок оформления маткапитала планируют сократить до пяти дней
Срок оформления российским семьям материнского капитала планируется сократить до пяти дней за счёт электронного взаимодействия ведомств, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о расширении использования маткапитала, сообщил глава фракции ЕР Сергей Неверов.
Политика
Аббас назвал условия для переговоров с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
Политика
ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.
Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.
Общество
Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год
По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребёнок
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом рассказал брат певца Хулио.
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья
Футбол
Семин ответил на слухи о решении «Локомотива» не продлевать контракт
Ранее издание Metaratings сообщило, что совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с Семиным.
Хоккей
Московский «Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
Дальше первого раунда команда не проходила.
Политика
Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
Общество
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
Футбол
«Краснодар» интересуется полузащитником «Наполи» Юнесом
«Краснодар» хочет усилить свою полузащиту игроком «Наполи» Армином Юнесом.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 11 февраля понизился на 0.34%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 11 февраля понизился на 0.34% (-0.0037) до $1.0906 с $1.0943 предыдущего закрытия.
Культура
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Общество
Компания Airbus показала самолет будущего
На авиашоу в Сингапуре компания Airbus выкатила двухметровую модель самолета со смешанным крылом, который лишь очень отдаленно напоминает нынешние пассажирские лайнеры, а больше похож на кадр из фантастических фильмов.