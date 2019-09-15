Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что общается с президентом РФ Владимиром Путиным 2-3 раза в год. В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" (ВГТРК) он уточнил, что темы встреч касаются макроэкономики, а точнее, только банковской сферы.

Петр Авен рассказал о своих встречах с Путиным

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