Футбол
Спорт-ЭкспрессПетр Чех начал хоккейную карьеру
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс». О сроках соглашения с 37-летним футболистом не сообщается. Однако известно, что Чех взял себе 39-й игровой номер.
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Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
Экономика
Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК
Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
Ведомости вчера в 13:51
Политика
Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру 04:20
Армия и оружие
США проведут крупнейшую переброску войск в Европу
США весной следующего года намерены провести в Европе масштабные учения, в рамках которых будет произведена «самая большая передислокация войск» на континент за последние 25 лет.
ТК Звезда 07 октября в 09:07
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.
Коммерсантъ 07:04
Музыка
Дима Билан задумался об участии в «Евровидении-2020»
Российский поп-певец Дима Билан рассказал о возможном повторном участии в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Культуромания 06:35
Здоровье
Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
RT на русском 05:56
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
РИА Новости 06:30
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае
Российский теннис Даниил Медведев в третьем круге на турнире в Шанхае оказался сильнее представителя Канады Вашека Поспишила.
LiveResult.Ru 04:03
Экономика
В РФ готовятся отменить «банковский роуминг»
Банковские комиссии за перевод денег между регионами РФ могут отменить, сообщил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
REGNUM 07:09
Политика
Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ
Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor вчера в 11:51
Политика
Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
RT на русском 06:20
Армия и оружие
Турецкая армия возобновила обстрелы сирийского города Рас-эль-Айн
Турецкая армия возобновила беспорядочные обстрелы приграничного сирийского города Рас-эль-Айн.
ТК Звезда 01:52
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Политика
Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Газета.Ru 02:00
Экономика
На Кавказе нашли российское «экономическое чудо»
Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России.
Lenta.ru 03:24
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру вчера в 17:00
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Газета.Ru 03:03
Экономика
Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий
Размер страховой пенсии неработающих пожилых россиян в среднем составит 16,4 тыс. руб. в 2020 году с учетом индексации на 6,6%. Об этом на заседании Госдумы напомнил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, передает ТАСС.
РБК 05:04
Футбол
Неймар рассказал о положении Месси в «Барселоне»
Форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар рассказал о положении нападающего Лионеля Месси в «Барселоне».
ProstoProSport 06:07
Происшествия
В Тюменской области учитель ОБЖ поколотил учеников
Более двух сотен комментариев оставили пользователи соцсети "ВКонтакте" под видеозаписью, сделанной на уроке ОБЖ в 9 классе школы поселка Боровский.
Российская газета 06:36
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости 08 октября в 21:21
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31