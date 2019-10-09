Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПетр Чех начал хоккейную карьеру

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс». О сроках соглашения с 37-летним футболистом не сообщается. Однако известно, что Чех взял себе 39-й игровой номер.
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