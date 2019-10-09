Футбол
Спорт-ЭкспрессПетр Чех начал хоккейную карьеру
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс». О сроках соглашения с 37-летним футболистом не сообщается. Однако известно, что Чех взял себе 39-й игровой номер.
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Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
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Турецкие ВС нанесли удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии
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Общество
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Армия и оружие
В Донбассе запустили сигнальную ракету в знак готовности отвода сил
Ополченцы ДНР запустили две сигнальные ракеты в знак готовности начать процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе.
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Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
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Общество
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
Шоу-бизнес
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Женщина поделилась своими чувствами с подписчиками Звезда российского ФК "Зенит" Сергей Семак и его избранница Анна решили вновь связать себя узами брака и организовать по этому случаю пышное торжество.
Общество
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Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Экономика
Набиуллина сомневается в преимуществах национальной криптовалюты
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Наука
Нобелевскую премию по химии вручили создателям литий-ионных батарей
Год назад Нобелевскую премию по химии вручили Фрэнсису Арнольду, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за изучение направленной эволюции ферментов.
Происшествия
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В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Авто
Появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Здоровье
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У людей, которые ели приготовленную дома еду, оказалось гораздо меньше ПФАС, чем у тех, кто питался в кафе и ресторанах, в том числе в пиццериях.
Транспорт
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Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.