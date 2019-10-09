Футбол
Спорт-ЭкспрессПетр Чех начал хоккейную карьеру
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс». О сроках соглашения с 37-летним футболистом не сообщается. Однако известно, что Чех взял себе 39-й игровой номер.
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Российский офис Skoda показал эскиз нового поколения лифтбека Rapid, который будет создан специально для России.
Газета DAILY вчера в 15:27
Политика
Норвегия отказалась разместить ракеты НАТО
Власти Норвегии решили не размещать «ракетный щит» системы ПРО Североатлантического альянса, чтобы избежать конфликта с Россией, сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на TV 2 Norge.
Телеканал 360° 11:20
Политика
Парламент Румынии вынес правительству вотум недоверия
Парламент Румынии провёл голосование по вопросу вынесения правительству премьер-министра Виорики Данчилэ вотума недоверия.
News.ru 08:04
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
Российская газета 08:48
Политика
В США арестовали «украинских друзей» Трампа
В США арестовали двоих выходцев из Советского Союза, предпринимателей из Флориды Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые якобы считались «друзьями» американского президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.
Lenta.ru 11:41
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Политика
Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены
Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
В городе R 01:49
Общество
Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году
Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
КП - Беларусь вчера в 12:55
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Экономика
Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании
Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.
РБК 05:41
Политика
Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск
Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.
Говорит Москва 10:11
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
RT на русском 05:56
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал выписку Заворотнюк из больницы
Сергей Жигунов дал комментарий относительно выписки Анастасии Заворотнюк из больницы. Он считает, что это не обязательно хороший признак.
OAnews 01:54
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
У подозреваемого в подготовке теракта в Крыму нашли украинский паспорт
Подозреваемый в подготовке теракта в Крыму россиянин Олег Приходько имеет украинский паспорт, сообщил следователь в суде.
Взгляд.ру 10:58
Авто
Первый кроссовер Aston Martin стал доступен в России
Кроссовер Aston Martin DBX стал доступен для заказа в России, сообщили "Авторамблеру" в пресс-службе официального дилера "Авилон".
Авторамблер 05:29
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие
Индия планирует закупить у России истребители на $2,5 млрд
Су-30МКИ является основной боевой машиной ВВС Индии на протяжении многих лет, логично, что военные рассчитывают выжать максимум из этих истребителей, говорит источник в оборонной промышленности.
Новые Известия вчера в 02:31
Происшествия
В Москву прибыл пассажирский поезд с радиоактивным вагоном
Московский Комсомолец 08 октября в 12:45
Шоу-бизнес
Врач дал Заворотнюк 48 часов на лечение паралича
Ugpressa.ru вчера в 11:18
Здоровье
40% жителей РФ не обращают внимания на родинки — ВЦИОМ
Большинство жителей России (40%) не обращают внимания на родинки на своём теле.
REGNUM 08:42
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