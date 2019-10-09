Футбол
Российская газетаПетр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом
Бывший вратарь лондонских "Челси" и "Арсенала" 37-летний Петр Чех решил попробовать свои силы в хоккее. Он подписал контракт с клубом "Гилфорд Феникс". Что неудивительно, Чех будет выступать на позиции вратаря, а его профессиональный дебют состоится уже в воскресенье, сообщает ТАСС.
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Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Экономика
Правительство РФ намерено выделить Саратовской области 3,6 млрд рублей
Бюджет Саратовской области может пополнится 3,63 млрд рублей от федеральной власти в качестве дотации.
Четвертая Власть 01:24
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Происшествия
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу
В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Российская газета 02:18
Экономика
Ростов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса
Москва оказалась на втором месте: стоимость готового бизнеса в столице оценивается в 4,4 млн руб. Всего в рейтинге представлено 23 города.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru вчера в 01:51
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Политика
Зеленский не исключает введения на Украину миротворцев
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности введения в страну миротворцев для контроля за государственной границей с Россией.
iReactor 04:01
Армия и оружие
Началась наземная фаза турецкой операции в Сирии
Турция начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии.
Газета.Ru 02:43
Хоккей
В Нижнем Новгороде открывается форум «Россия – спортивная держава»
В Нижнем Новгороде 10 октября открывается Международный форум «Россия — спортивная держава».
REGNUM 02:24
Футбол
Глава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал ЛЧ
RT на русском 01:08
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
Здоровье
В Кыштыме сделали вертолетную площадку для санавиации
Pchela.News 02:01
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»
В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Вести.Ru 00:07
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Политика
Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана
Интерфакс 01:53
Культура
Умер автор картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев
О смерти автор серии картин «Петербургские коты» сообщили представители петербургского Музея кошки на своей страничке во «ВКонтакте».
Московский Комсомолец 04:07
Экономика
Минтруда России предложило снизить прожиточный минимум
Министерство труда и социальной защиты России внесло на общественное обсуждение проект приказа о снижении прожиточного минимума.
Деловой квадрат 03:33
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Политика
Германия не признает российские паспорта жителей Донбасса — посол Украины
Министерство иностранных дел Германии дало распоряжение консульствам не признавать паспорта РФ, полученные жителями Донбасса, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник 10 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:25
Культура
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07 октября в 02:57
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Политика
Зеленский заявил об отсутствии сил у Украины вернуть Крым
Владимир Зеленский заявил о невозможности вернуть Крым силами одной Украины.
Krym.News 00:53
Шоу-бизнес
Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов
Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов.
Evo-rus.com 01:16
Политика
Путин уволил Глазьева с поста своего советника
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК вчера в 11:29