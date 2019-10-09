Футбол

Российская газетаРоссийская газетаПетр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом

Бывший вратарь лондонских "Челси" и "Арсенала" 37-летний Петр Чех решил попробовать свои силы в хоккее. Он подписал контракт с клубом "Гилфорд Феникс". Что неудивительно, Чех будет выступать на позиции вратаря, а его профессиональный дебют состоится уже в воскресенье, сообщает ТАСС.
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Чех продолжит работать в «Челси», несмотря на начало хоккейной карьеры

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Экс-вратарь «Челси» и «Арсенала» Чех перешёл в хоккейный клуб

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