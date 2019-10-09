Футбол
Советский спортПетр Чех подписал контракт с хоккейным клубом
Бывший вратарь Челси и Арсенала Петр Чех начал хоккейную карьеру. Он подписал контракт с английским клубом Гилдфорд Феникс. Дебют бывшего футболиста ожидается 13 октября.
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Авто
«АвтоВАЗ» запустил в производство Lada Vesta с вариатором
Tvoe-avto.com 06:36
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
ТАСС вчера в 09:02
Армия и оружие
Трамп назвал турецкую операцию в Сирии «плохой идеей»
Решение Турции провести военную операцию на северо-востоке Сирии не одобрил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Красная весна 13:59
Происшествия
В Саратове пропала девятилетняя девочка
Коммерсантъ Саратов 11:12
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Общество
Минюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта в отношении злостных неплательщиков алиментов.
Газета.Ru 11:35
Футбол
«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
Телеканал Санкт-Петербург 11:48
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline стоит дешевле нового iPhone
Фанаты Nissan Skyline отыскали в Японии магазин подержанных автомобилей Trust Kikaku, где эти модели из частных коллекций в идеальном состоянии можно купить дешевле, чем 11-й iPhone.
Letnews.ru 15:43
Хоккей
«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»
В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.
Чемпионат 14:48
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК 07 октября в 11:10
Энергетика
Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»
Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
Вести.Финанс 11:38
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России
Всемирный банк ожидает снижение темпов роста российской экономики с 1,2% до 1%. Такие данные приводятся в докладе организации об экономике стран региона Европы и Центральной Азии в октябре 2019 года, сообщает RT.
Национальная служба новостей 01:39
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Вести Подмосковья 01:18
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Музыка
Хаски выпустил клип в честь дня рождения Путина
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил клип на новую версию песни "Седьмое октября".
Piter.tv 09:36
Происшествия
СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Московский Комсомолец 03:16
Наука
Ученые приручили вихри Джозефсона
Ученые из лаборатории топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ решили применить магнитно-силовой микроскоп (МСМ) для изучения джозефсоновских вихрей в системе из двух сверхпроводящих контактов из ниобия, и прослойки из меди (Nb/Cu/Nb), играющей роль слабой связи.
Naked Science 07 октября в 04:59
Общество
Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»
Рост числа исков к застройщикам о взыскании неустоек за выявленные в новых квартирах недостатки связан с отсутствием четких критериев качества их работы, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
РБК 12:18
Экономика
ФРС США снова начнет скупать активы
Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Ведомости 06:22
Наука
Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей
В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.
Родной город 07:45
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23