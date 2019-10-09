Футбол

Советский спортСоветский спортПетр Чех подписал контракт с хоккейным клубом

Бывший вратарь Челси и Арсенала Петр Чех начал хоккейную карьеру. Он подписал контракт с английским клубом Гилдфорд Феникс. Дебют бывшего футболиста ожидается 13 октября.
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