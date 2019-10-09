Футбол
Все про Спорт руПетр Чех стал игроком хоккейного клуба
Вратарь Петр Чех стал игроком хоккейного клуба из второго дивизиона Англии «Гилфорд Феникс». Бывший игрок «Арсенала» и «Челси», за которые голкипер провел 4 и 11 лет соответственно, будет выступать в английской лиге NIHL.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Авто
Автомобили с пробегом впервые за год подешевели в России
Автомобили с пробегом подешевели в России. Средняя цена в третьем квартале этого года составила 370 тыс. рублей.
Вечерняя Москва вчера в 10:19
Единоборства
Спортсмены подарили Путину бриллиантовую боксерскую перчатку
Общественное телевидение России 08:59
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Политика
Зеленский считает, что сайт «Миротворец» должен исправить свои ошибки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки.
Народные новости 10:00
Политика
Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию
15 октября президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Ведомости 09:07
Политика
Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»
В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
Вести.Ru вчера в 14:45
Армия и оружие
Стрелков объяснил, чем закончится отвод войск в ДНР
Как рассказал в разговоре с «URA.RU» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, ситуация на юго-востоке Украины развивается по сценарию капитуляции ополченцев.
URA.Ru вчера в 07:07
Происшествия
Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12
Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.
РИА Новости 08:40
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Норвегия отказалась от участия в системе противоракетной обороны НАТО
«Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.
Новостной фронт 08 октября в 12:06
Политика
Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.
Украина.ру 09:48
Политика
Путин назначил новых начальников трех управлений президента
Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 10 октября, указы о назначении трех начальников управлений администрации главы государства.
Известия 08:51
Происшествия
В Лондоне умер беглый российский банкир
Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, скончался в Лондоне.
Lenta.ru 07:39
Политика
Зеленский прокомментировал скандальный телефонный разговор с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандальный телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом не мог повлиять на отношения Киева и Вашингтона.
Взгляд.ру 03:48
Киберспорт
Сотрудники Blizzard устроили протест с зонтиками возле офиса компании
8 октября сотрудники Blizzard в рабочее время собрались у статуи возле офиса. Они раскрыли зонтики – один из символов протестов в Гонконге.
Cyber.sports.ru вчера в 16:38
Армия и оружие
В Вашингтоне предложили ввести санкции против Турции
Американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, начавшей военную операцию в Сирии.
Lenta.ru вчера в 17:50
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
Кино
Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты»
Заметим, что в 4 сезоне сериала ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.
Вечерний курьер вчера в 12:42
Здоровье
Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
Политика
Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма
Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым.
Известия 09:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Севилья" обратили внимание на полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Soccer.ru 07:44
Энергетика
Финансирование «Северного потока — 2» участниками проекта завершено
Увеличения финансирования в планах нет, для завершения проекта осталось получить разрешение на строительство газопровода от властей Дании.
REGNUM 01:56
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Футбол
Букмекеры: сборная России обыграет Шотландию в отборе Евро-2020
Сегодня в 21:45 по московскому времени сборная России встретится с Шотландией в поединке квалификации чемпионата Европы-2020.
Vprognoze.ru 09:46