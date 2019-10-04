с чего всё началось

Экс-президент заключил контракт с Ильей Новиковым. Бывший президент Украины Петр Порошенко заключил договор с российским адвокатом Ильей Новиковым. Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность», передаёт «РИА Новости».

Футбол Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.

Политика Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.

Политика По делу задержанного в Неаполе Коршунова арестовали гражданина Италии В «деле Коршунова», который был задержан по запросу США в Неаполе, появился второй фигурант.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Происшествия Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Политика Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.

Политика Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот» «США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.

Наука Британцы разработают собственную термоядерную электростанцию Великобритания приступит к проектированию термоядерной электростанции на основе компактного сферического токамака.

Общество Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.

Политика ФСБ предотвратила четыре теракта в городах ЦФО За последние восемь месяцев силовики предотвратили четыре теракта, которые готовились в крупных городах Центрального федерального округа: Воронеже, Туле, Владимире и Тамбове - об этом рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании в Туле.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Политика Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Футбол Футболист «Зенита» Малком заявил, что скоро вернётся на поле «Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдёт очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость», — заключил Малком.

Единоборства Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.

Политика Трамп потребует от Конгресса США провести голосование по импичменту Президент США Дональд Трамп заявил, что направит в нижнюю палату американского Конгресса требование провести голосование по вопросу импичмента.

Здоровье В Крыму фиксируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила В последней в этом году зарегистрированы 9 случаев заболевания. Напомним, лихорадка Западного Нила переносится комарами.

Политика Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.

Армия и оружие США испытали новую противокорабельную ракету По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.

Культура Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.

Политика Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

Политика В Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной.