Политика
Мой БрянскПетр Порошенко нанял российского адвоката
Экс-президент заключил контракт с Ильей Новиковым. Бывший президент Украины Петр Порошенко заключил договор с российским адвокатом Ильей Новиковым. Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность», передаёт «РИА Новости».
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с чего всё началось
Решение о подключении Новикова было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к РФ, сообщается на официальном сайте партии Порошенко «Европейская солидарность».News.ru05:22
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Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат 12:49
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Политика
Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Политика
По делу задержанного в Неаполе Коршунова арестовали гражданина Италии
В «деле Коршунова», который был задержан по запросу США в Неаполе, появился второй фигурант.
Комсомольская правда 12:57
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Происшествия
Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности
Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Вести.Ru 13:03
Политика
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
Вести.Ru 11:07
Политика
Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»
«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.
РБК 12:08
Наука
Британцы разработают собственную термоядерную электростанцию
Великобритания приступит к проектированию термоядерной электростанции на основе компактного сферического токамака.
N+1 12:04
Общество
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Политика
ФСБ предотвратила четыре теракта в городах ЦФО
За последние восемь месяцев силовики предотвратили четыре теракта, которые готовились в крупных городах Центрального федерального округа: Воронеже, Туле, Владимире и Тамбове - об этом рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании в Туле.
Газета.Ru 11:59
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета вчера в 18:35
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Футбол
Футболист «Зенита» Малком заявил, что скоро вернётся на поле
«Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдёт очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость», — заключил Малком.
RT на русском 13:00
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor вчера в 07:38
Политика
Трамп потребует от Конгресса США провести голосование по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что направит в нижнюю палату американского Конгресса требование провести голосование по вопросу импичмента.
News.ru 11:57
Армия и оружие
Космические войска РФ в 2019 году проконтролировали сход с орбиты свыше 200 объектов
Российская система контроля космического пространства (СККП) в 2019 году проследила за падением более 200 космических объектов.
ТАСС 12:31
Здоровье
В Крыму фиксируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила
В последней в этом году зарегистрированы 9 случаев заболевания. Напомним, лихорадка Западного Нила переносится комарами.
Новый День вчера в 17:39
Политика
Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос
В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.
BFM.ru 12:01
Армия и оружие
США испытали новую противокорабельную ракету
По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
Рамблер 12:52
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте
RT на русском 12:26
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
News.ru 02 октября в 23:12
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
В Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной.
ПолитРоссия 05:49
Футбол
Зидан ввел в «Реале» штрафы за опоздания и телефоны
Игроки должны будут приезжать на тренировки не позднее чем за 45 минут до начала. За опоздание на 5 минут назначен штраф в 500 евро.
Спорт-Экспресс 12:37
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10