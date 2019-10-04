с чего всё началось

Экс-президент заключил контракт с Ильей Новиковым. Бывший президент Украины Петр Порошенко заключил договор с российским адвокатом Ильей Новиковым. Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность», передаёт «РИА Новости».

Наука В России начнут по-новому диагностировать генетические болезни Предполагается, что разработка позволит контролировать качество диагностики генетических заболеваний — более точно определять, есть ли у пациента мутация.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Экономика «Магнит» сократит число собственных торговых марок Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.

Гаджеты Microsoft представила смартфон на Android Компания Microsoft в ходе ежегодной презентации показала свой новый смартфон Surface Duo на базе Android.

Политика В ООН сообщили о работе с США и Россией из-за ситуации с визами Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что представители организации находятся в контакте с американской и российской сторонами в связи с вопросом невыдачи виз США делегатам России.

Армия и оружие В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан» В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины.

Экономика Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.

Происшествия Жертвами аварийной посадки Ан-12 под Львовом стали пять человек Пять человек погибли в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в полутора километрах от аэропорта Львову, куда он направлялся для дозаправки на пути из Испании в Турцию, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Шоу-бизнес Сын Боярского уличил спецсвязь в неправильной парковке Сын известного артиста театра и кино Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский обнаружил на пересечении Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей припаркованный автомобиль спецсвязи.

Шоу-бизнес Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме» Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.

Здоровье В России до минимума снизилась смертность от туберкулеза Уровень смертности от туберкулеза в России в январе-августе 2019 года достиг национального минимума в 5,1% на 100 тыс. населения, снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13,6%, заявили журналистам в пресс-службе Минздрава.

Политика Путин пошутил о пишущих только о негативных событиях журналистах Президент России Владимир Путин во время заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» пошутил про тех журналистов, которые любят писать только про негативные события.

Шоу-бизнес Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос» Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.

Футбол «Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».

Происшествия Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Транспорт В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.