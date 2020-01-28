Политика
ИзвестияПетр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования.
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Происшествия
На месте крушения вертолета Коби Брайанта обнаружены останки трех тел
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Политика
МИД РФ: в Москве изучат озвученную президентом США «сделку века»
Россия изучит предложенную США «сделку века» по ближневосточному урегулированию, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Здоровье
В Германии подтвердился первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым видом коронавируса, который появился в китайском городе Ухань, зафиксировали в Германии.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает Record.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса
По последним данным, в Китае из-за коронавируса нового типа скончались 106 человек, заражены более 4,5 тыс. человек.
Общество
В Китае рассказали, когда наступит пик распространения коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, рассказал, когда произойдет пик вспышки коронавируса на территории Китая.
Политика
Поклонская разгромила Зеленского за слова о вине СССР в Холокосте
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в уничтожении Германией евреев по всей Европе в годы Второй мировой войны.
Игры
В Ghost Recon Breakpoint пройдёт кроссовер с «Терминатором»
29 января в Ghost Recon Breakpoint начнётся событие The Terminator, основанное на серии фильмов с Арнольдом Шварценеггером.
Политика
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Происшествия
Чиновник в Хакасии получил условный срок за нападение на журналиста
К двум годам лишения свободы условно приговорен глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, сообщает 28 января агентство «Хакасия».
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова опубликовала сториз с кольцом на безымянном пальце
Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в Instagram сториз, в котором на её безымянном пальце присутствует кольцо с брильянтом.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Единоборства
Александр Емельяненко тренировался даже под арестом
РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.
Культура
Названы главные загадки «Гарри Поттера»
Общество
Один из подозреваемых по делу MH17 решился на участие в процессе
Координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк сообщила, что как минимум один из четырех подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 согласился участвовать в процессе.
Общество
Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной
Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и направил материалы дела о клевете, фигурантом которого она является, в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщил Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.
Футбол
Василий Уткин рассказал о зарплате Кокорина в «Зените»
Популярный спортивный комментатор Василий Уткин во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о зарплате Александра Кокорина, который является нападающим в футбольном клубе «Зенит».
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
Биатлон
Драчев объяснил отсутствие медалей у россиян на этапах Кубка мира
Отсутствие медалей у россиян на этапах Кубка мира по биатлону объясняется тем, что спортсмены из Франции и Норвегии резко прибавили в результатах, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Энергетика
Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ
Оптовая цена на газ в рамках ПСО (специальных обязательств) для населения, теплогенерирующих потребителей и прочих защищенных потребителей Украины составила в январе 2020 года 4,65 гривен за кубометр, 28 января сообщает пресс-служба «Нафтогаз».
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Политика
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Наука
Рибозим справился с синтезом своего предка
Исследователи задались целью эволюционировать этот фермент так, чтобы она могла синтезировать сложные рибозимы, и в качестве промежуточной цели решили добиться синтеза рибозима-эндонуклеазы, способной разрезать РНК.
Политика