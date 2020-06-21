с чего всё началось

Участник арт-группы "Война", издатель "Медиазоны" Петр Верзилов пропал после того, как утром в воскресенье взломали дверь в его квартиру. Об этом сообщает сама "Медиазона".

Петр Верзилов перестал выходить на связь после взлома его квартиры

Футбол «Интер» обыграл «Сампдорию» в Серии А «Интер» на своем поле в 25-м туре итальянской Серии А нанес поражение «Сампдории».

Общество В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. 28

Происшествия В Гааге полиция применила водометы против протестующих Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге.

Экономика Лихтенштейн возглавил европейский рейтинг доступности электричества, Молдавия – последняя В основе рейтинга европейских стран по доступности электроэнергии для населения лежит количество киловатт-часов, которое могли приобрести на среднемесячные зарплаты жители различных стран в конце 2019–начале 2020 года.

Здоровье Очаг коронавируса локализовали на Сахалине В Сахалинской области в городе Корсаков локализовали очаг распространения коронавируса в центральной районной больнице. 3

Общество Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда». 202

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Гаджеты Зачем в современных смартфонах устанавливают ИК-порт Эксперты раскрыли причину, по которой в ряде современных смартфонов предусмотрен ИК-порт.

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Финансы Очередь занимать Банк России опустил ключевую ставку до небывало низкого уровня за всю постсоветскую историю - 4,5%.

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Происшествия Устроивший стрельбу по полицейским в Москве скончался «Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — приводит «РИА Новости» слова представителя столичного главка ведомства Юлии Ивановой. 1,1K

Футбол «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером чемпионата Испании В одном из центральных матчей 30-го тура Примеры "Реал" одолел на выезде "Реал Сосьедад" - 2:1. Благодаря победе "королевский клуб" обогнал в турнирной таблице "Барселону".