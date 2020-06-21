Происшествия

ТрудТрудПетр Верзилов перестал выходить на связь после взлома его квартиры

Участник арт-группы "Война", издатель "Медиазоны" Петр Верзилов пропал после того, как утром в воскресенье взломали дверь в его квартиру. Об этом сообщает сама "Медиазона".
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с чего всё началось
В квартире участника Pussy Riot Петра Верзилова выломали дверь, после этого он не выходит на связь, сообщила
 «Медиазона», издателем которой он является.
РБК05:55

Подробнее о событии

«Медиазона» сообщила о выломанной двери в квартире Верзилова

РБК05:55

Дверь в квартиру Верзилова открыли, внутри никого нет

Медиазона06:23

Пропал участник Pussy Riot Петр Верзилов

Эхо Москвы07:01

Петр Верзилов перестал выходить на связь после сообщения о взломе его двери

Интерфакс05:10

Пропал участник Pussy Riot Верзилов: в его квартире выломали дверь

Московский Комсомолец05:02

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Lenta.ru05:12

«Медиазона» сообщает, что её издатель Верзилов пропал после слов: «У меня дверь ломают»

Фонтанка.Ру04:59
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Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
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