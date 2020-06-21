с чего всё началось

Участник арт-группы "Война", издатель "Медиазоны" Петр Верзилов пропал после того, как утром в воскресенье взломали дверь в его квартиру. Об этом сообщает сама "Медиазона".

Петр Верзилов перестал выходить на связь после взлома его квартиры

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