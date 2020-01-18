Политика

ФАНФАНГБР предупредило Порошенко о приводе на допрос в случае неявки

В случае неявки без уважительной причины к следователю, «может быть применен привод», предупредили в пресс-службе ведомства. В Государственном бюро расследований напомнили, что два следующих допроса Порошенко назначены на 21 и 24 января.
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«Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля», — говорится
 в сообщении на сайте Госбюро.
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