с чего всё началось

В случае неявки без уважительной причины к следователю, «может быть применен привод», предупредили в пресс-службе ведомства. В Государственном бюро расследований напомнили, что два следующих допроса Порошенко назначены на 21 и 24 января.

ГБР предупредило Порошенко о приводе на допрос в случае неявки

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