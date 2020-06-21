с чего всё началось

Участник Pussy Riot и арт-группы «Война», издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что утром его увезли из дома на допрос в связи со ст. 212 и 318 УК РФ (массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти).

Петра Верзилова допросили по поводу летних протестов в Москве

Гаджеты Зачем в современных смартфонах устанавливают ИК-порт Эксперты раскрыли причину, по которой в ряде современных смартфонов предусмотрен ИК-порт.

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Происшествия В Норильске полиция пресекла массовую драку Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве. 83

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Теннис Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус.

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