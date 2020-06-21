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КоммерсантъПетра Верзилова допросили по поводу летних протестов в Москве
Участник Pussy Riot и арт-группы «Война», издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что утром его увезли из дома на допрос в связи со ст. 212 и 318 УК РФ (массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти).
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с чего всё началось
Участник Pussy Riot и арт-группы «Война», издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что утром его увезли из дома на допрос в связи со ст. 212 и 318 УК РФ (массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти).Коммерсантъ15:09
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