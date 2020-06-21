с чего всё началось

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона". Отмечается, что он сам вышел на связь и рассказал об утреннем обыске.

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

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