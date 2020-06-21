Происшествия
РИА НовостиПетра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона". Отмечается, что он сам вышел на связь и рассказал об утреннем обыске.
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Происшествия
Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла
РИА Новости 17:39
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Наука
Ученые: десятилетия поиски темной энергии велись не там
Как отметил ученый, астрофизики вместе с физиками элементарных частиц на протяжении десятилетия ищут темную материю малой массы.
ИА Красная Весна 16:07
Происшествия
Двое детей попали под колеса электрички в Подмосковье
В Московской области на станции Расторгуево электричка сбила мальчика и девочку, сообщает ТАСС.
РИАМО 13:53
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз
До 70 млн доз вакцины потребуется для того, что перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия 17:36
Авто
Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в РФ
Тарантас Ньюс 09:17
Экономика
В Минтруде рекомендовали получить госпомощь при потере работы
Эксперт Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко посоветовала людям, потерявшем работу на фоне пандемии коронавируса, постараться обратиться за государственной социальной помощью.
Известия 00:03
Политика
Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
Общество
Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона.
Коммерсантъ 14:50
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Общество
Фото: на Дворцовой прошла генеральная репетиция парада Победы
Сегодня, 20 июня, на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Петербургский дневник вчера в 07:00
Авто
Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27
Происшествия
Адвокат: Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство
"В ОВД по Красносельскому району ожидаемо оформляют Петру протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), предусматривающую до 15 суток ареста", - сообщил адвокат.
Московский Комсомолец 16:15
Футбол
Фиорентина – Брешия: прогноз от Александра Кравчёнка на 22 июня 2020 года
Фиорентина – Брешия: факты о матче «Фиорентина» не проигрывает 3 матча подряд «Брешия» имеет серию из 11 матчей без побед «Брешия» пропускает на протяжении 11 матчей подряд Коэффициенты на матч от букмекерской конторы Букмекерская контора «Фонбет» оценивает победу «Фиорентины» за коэффициент – 1.50, ничья – 4.40, победа «Брешии» – 6.50.
BetOn 16:37
Общество
20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В Москве за прошедшие стуки скончались 20 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 17:07
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5
Новые автомобили 00:37
Экономика
Bloomberg: российская компания АЛРОСА теряет позиции на алмазном рынке
Алмазодобывающая компания АЛРОСА потеряла пять крупных покупателей на свою продукцию, 21 июня сообщает Bloomberg.
ИА Красная Весна 14:56
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 19 июня в 16:46
Армия и оружие
Неизвестную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии
Военнослужащие Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в зоне, прилежащей к территориальным водам страны на юге.
Аргументы и Факты вчера в 03:15
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия 18 июня в 18:12
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 19 июня в 16:38
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Армия и оружие
США готовят к отправке на Украину противотанковые комплексы Javelin
Московский Комсомолец 16:51
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Автоспорт
Макс Ферстаппен: Квят не станет чемпионом на машине Mercedes
60% гонщиков современной Формулы 1 способны выиграть чемпионат на машине Mercedes.
Autosport.com.ru 13:07