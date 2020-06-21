Происшествия
РИА НовостиПетра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона". Отмечается, что он сам вышел на связь и рассказал об утреннем обыске.
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с чего всё началось
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова после обыска отвезли в ОВД по Красносельскому району, где «проводили следственные действия по событиям 27 июля 2019 года», сообщает «Медиазона».РБКвчера в 15:01
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В ОВД «Мещанский» на полицейской машине привезли напавшего на Верзилова провокатора
Медиазонавчера в 15:06
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Происшествия
На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию
Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru вчера в 13:02
Общество
Бывший прокурор Забайкалья стал вице-губернатором
Как сообщает сегодня, 22 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, на должность заместителя главы края назначен бывший прокурор региона Василий Войкин.
REGNUM вчера в 23:28
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в регионах России
В ряде регионов России ожидаются дожди и заморозки. Причиной этого станет приход воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии.
Gazeta.SPb 20 июня в 11:39
Здоровье
Плановую медпомощь начнут возобновлять в Алтайском крае
С понедельника, 22 июня, в Алтайском крае начинают поэтапное возобновление плановой медицинской помощи.
Аргументы и Факты - Алтай 19 июня в 23:00
Происшествия
В Киеве нашли тело третьего погибшего при взрыве в жилом доме
Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при взрыве в многоэтажном жилом доме в Киеве.
РБК вчера в 16:24
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Политика
Еще три кандидата выдвинулись в губернаторы Иркутской области
Ранее сообщалось, что первым на досрочные выборы главы области выдвинулся в порядке самовыдвижения врио губернатора Игорь Кобзев.
Интерфакс - Россия вчера в 23:37
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.
News.ru вчера в 15:45
Финансы
ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
Общество
В Москве за сутки скончались 20 пациентов с коронавирусом
Росбалт вчера в 17:20
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Происшествия
В Приангарье за сутки скончались ещё четверо пациентов с SARS-CoV-2
Скончались три пациента SARS-CoV-2, хотя, как утверждают медики их смерть не была связана с COVID-19.
REGNUM вчера в 22:39
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии
Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.
Что происходит 20 июня в 01:55
Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Известия вчера в 16:20
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН вчера в 08:22
Музыка
«Маленькая»: как экс-солистка Little Big стала жертвой буллинга
Радио Комсомольская правда вчера в 11:58
Политика
Шварценеггер назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ носить маску
Киноактёр и бывший глава «Золотого штата» пошёл ещё дальше и назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ надеть защитный аксессуар.
HotGeo 19 июня в 06:03
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 20 июня в 05:08
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 20 июня в 15:20
Армия и оружие
Британские ВМС следили за проходом российского корабля через Ла-Манш
Военно-морские силы (ВМС) Великобритании отслеживали проход российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш, сообщается на сайте британского флота.
Газета.Ru вчера в 15:45
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»
REGNUM вчера в 12:46
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru вчера в 06:35
Авто
Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня вчера в 11:55