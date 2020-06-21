Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПетра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона". Отмечается, что он сам вышел на связь и рассказал об утреннем обыске.
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с чего всё началось
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова после обыска отвезли в ОВД по Красносельскому району, где «проводили следственные действия по событиям 27 июля 2019 года», сообщает
 «Медиазона».
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