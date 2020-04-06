Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПетриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
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с чего всё началось

Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
РИА Новости02:07

Подробнее о событии

Директор НИИ Склифосовского: вылечить от коронавируса за три дня невозможно

Комсомольская правда03:54

Петриков: в Москве не наступил пик заболеваемости коронавирусом

Моя Москва.онлайн03:51

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

РИА Новости04:09

Директор НИИ Склифосовского объяснил рост числа заболевших коронавирусом

Взгляд.ру03:14

Сергей Петриков: Пик заболеваемости COVID-19 в Москве еще не наступил

Вечерняя Москва02:43

Директор НИИ Склифосовского рассказал о пике заболевания COVID-19 в Москве

Московский Комсомолец02:16

Директор института Склифосовского: в Москве выявляют заболевших коронавирусом до самоизоляции

Вести.Ru03:15
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Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Культура

Любимова дала совет театрам на карантине

Министр культуры России Ольга Любимова порекомендовала российским театрам в период закрытия на карантин уделить внимание репертуарной политике.
Газета.Ru 04:47
Происшествия

Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме

Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.
Сахалин.Инфо 02:08
Политика

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
РБК 04:03
Общество

В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам

В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Известия 03:12
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:21
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском вчера в 05:04
Общество

Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
РИА Новости 03:47
Общество

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента

Газета.Ru 02:24
Кино

Митрополит Иларион расскажет телезрителям про Иисуса Христа

Думаю, зрители узнают много нового о Христе из этого сериала.
РИА Новости 04:06
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Старшая дочь Навки покорила сеть своим пением

На днях Татьяна Навка похвасталась тем, как шикарно ее дочь поет, выложив в Instagram небольшое видео с разрешения Александры.
Wday.ru 03:30
Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru 04:15
Общество

Жителям Башкирии разрешат ездить в сады

Хабиров подчеркнул, что работа на участках – это способ обеспечить себя запасом продуктов.
UfacityNews.ru 03:27
Общество

В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавируса

В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они имеют завозной характер — заразились они не в республике.
Вести Татарстан 03:48
Общество

Губернатор Куйвашев отреагировал на массовые гуляния екатеринбуржцев

АиФ Урал 04:31
Общество

Глеб Никитин назвал районы с коронавирусом в Нижегородской области

Случаи COVID-19 выявлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, Выксе, на Бору, а также в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области.
Правда ПФО 03:27
Общество

В России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом

Новые заболевшие находятся в 49 регионах страны. Таким образом, теперь в стране насчитывается 6343 случая заражения COVID-19.
РЕН ТВ 03:31
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета вчера в 15:54
Здоровье

Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»

Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
BFM.ru вчера в 19:36
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 76,77 рубля — это на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:21
Энергетика

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия 04 апреля в 19:07
Общество

В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу

В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 02:35
Технологии

В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу

Разрабатываемая тест-система сможет выявлять антитела и иммунитет к коронавирусу.
Будущее России. Национальные проекты 04:44
Общество

Супруги умерли от коронавирусной инфекции с разницей в шесть минут

Аргументы и Факты вчера в 22:22
Здоровье

В Свердловской области подтвердили еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области по состоянию на 6 апреля 2020 года подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусом.
Политсовет 03:39
Общество

Правительство отменяет пени за неуплату по ЖКХ

Мишустин приостановил начисление пеней за неуплату коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Деловое.ТВ вчера в 15:13
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

ODDS.ru 03:17
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
РБК 04:13
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Петриков Сергей Сергеевич
Российский врач
Российский врач-нейрореаниматолог, глава Регионального сосудистого центра, расположенного на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, специалист в области нейромониторинга и интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями. Профессор РАН, член-корреспондент РАН.
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