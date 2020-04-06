Коронавирус
РИА НовостиПетриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. В Москве режим самоизоляции введен для горожан всех возрастов.
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с чего всё началось
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.РИА Новости02:07
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Директор НИИ Склифосовского: вылечить от коронавируса за три дня невозможно
Комсомольская правда03:54
Директор НИИ Склифосовского рассказал о пике заболевания COVID-19 в Москве
Московский Комсомолец02:16
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Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Культура
Любимова дала совет театрам на карантине
Министр культуры России Ольга Любимова порекомендовала российским театрам в период закрытия на карантин уделить внимание репертуарной политике.
Происшествия
Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме
Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.
Политика
Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
Общество
В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
Кино
Митрополит Иларион расскажет телезрителям про Иисуса Христа
Думаю, зрители узнают много нового о Христе из этого сериала.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Шоу-бизнес
Старшая дочь Навки покорила сеть своим пением
На днях Татьяна Навка похвасталась тем, как шикарно ее дочь поет, выложив в Instagram небольшое видео с разрешения Александры.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Общество
Жителям Башкирии разрешат ездить в сады
Хабиров подчеркнул, что работа на участках – это способ обеспечить себя запасом продуктов.
Общество
В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавируса
В Татарстане выявили еще 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они имеют завозной характер — заразились они не в республике.
Общество
Глеб Никитин назвал районы с коронавирусом в Нижегородской области
Случаи COVID-19 выявлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, Выксе, на Бору, а также в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области.
Общество
В России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом
Новые заболевшие находятся в 49 регионах страны. Таким образом, теперь в стране насчитывается 6343 случая заражения COVID-19.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Здоровье
Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»
Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 76,77 рубля — это на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Энергетика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Общество
В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу
В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Технологии
В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу
Разрабатываемая тест-система сможет выявлять антитела и иммунитет к коронавирусу.
Общество
Супруги умерли от коронавирусной инфекции с разницей в шесть минут
Здоровье
В Свердловской области подтвердили еще четыре случая коронавируса
В Свердловской области по состоянию на 6 апреля 2020 года подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусом.
Общество
Правительство отменяет пени за неуплату по ЖКХ
Мишустин приостановил начисление пеней за неуплату коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.