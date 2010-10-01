Экономика
Вести.RuPetropavlovsk и «Южуралзолото» могут создать СП
Petropavlovsk уже является одной из крупнейших золотодобывающей компанией в России. Ее основные активы сосредоточены в Амурской области.
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Общество
NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома
Президент США Дональд Трамп был уведен в подземный бункер во время протестов рядом с Белым домом в пятницу вечером.
Газета.Ru 21:59
Спорт
Архангельская область отказала ФЛГР в проведении сборов
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что спортсмены группы тренера Юрия Бородавко столкнулись с проблемами при поиске места проведения сборов.
RT на русском 13:11
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Энергетика
Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику
Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года.
Вести.Ru 19:08
Наука
В Арктике обнаружены шарики из мха, которыми движет загадочная сила
Южный Федеральный 22:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК 23:00
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.
ИА Красная Весна вчера в 02:19
Общество
Число случаев коронавируса в Иркутской области превысило две тысячи
За одни сутки в Иркутской области выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом.
Иркутск Сегодня 22:15
Экономика
En+ к 2026 году вложит в программу «Новая энергия» 21 млрд руб
"Эн+ Груп" (En+ Group) к 2026 году вложит в программу модернизации "Новая энергия" 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.
ПРАЙМ 20:01
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
Общество
Россиян ожидают длительные выходные в июне
Длинные выходные связаны с празднованием 12 июня Дня России.
Менделеевские новости вчера в 02:48
Политика
Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»
Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 15:46
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
Авто
Названы автомобили с самыми не надежными моторами
32CARS.ru 03:44
Политика
Госдуму попросили отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа
Открытое письмо в поддержку законопроекта об отмене осуждения пакта Молотова-Риббентропа направили в Государственную думу ученые, общественные деятели и офицеры России.
Ридус 21:04
Политика
Путин предложил обсудить открытие туризма в некоторых странах
Президент Владимир Путин предложил Совбезу обсудить отмену этих ограничений для туризма.
Телеканал 360° вчера в 07:30
Экономика
Брокер дал рекомендации по вложению средств
Ведущий персональный брокер «БКС Брокер» Андрей Богдашев рассказал, как можно выгодно распорядиться наличными средствами.
Вечерняя Москва 20:56
Технологии
Huawei создала двухлетний запас комплектующих из США, сообщают источники
Источники сообщают, что Huawei начала запасаться американскими комплектующими ещё в конце 2018 года, после ареста в Канаде её финансового директора.
REGNUM 29 мая в 11:45
Общество
Вирусолог назвал эффективное средство защиты от коронавируса
Лучше всего от коронавирусной инфекции могут защитить строительные респираторы, заявил в воскресенье, 31 мая, ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.
Известия 18:11
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Армия и оружие
89 лет исполнилось военно-транспортной авиации России
ИА Красная Весна 19:13
Общество
В России создали вакцину от коронавируса в виде капель для носа
В российском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, что создали вакцину от коронавируса в виде капель для носа.
Ferra вчера в 08:41
Общество
Приморцы смогут купить тесты на коронавирус
В торговые сети Приморья партиями по 100-200 штук поступят тесты на коронавирус, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Primpress.ru 22:56
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана
Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru 03:00
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Срок регистрации организаций, занимающихся обеспечением детского отдыха, заканчивается 1 июня.
Рамблер 12:12
Общество
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года
Социально-экономическое положение 69 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2018 годом.
РИА Новости 17:00
Футбол
Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде
За показ майки англичанин получил желтую карточку. Санчо в этой встрече оформил хет-трик.
Бомбардир.ру 14:33
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 20:23