Экономика

Вести.RuВести.RuPetropavlovsk и «Южуралзолото» могут создать СП

Petropavlovsk уже является одной из крупнейших золотодобывающей компанией в России. Ее основные активы сосредоточены в Амурской области.
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Челябинский олигарх из списка Forbes готовится с большой сделке

URA.Ru22:38

Petropavlovsk и «Южуралзолото» могут создать СП

Вести.Ru20:03

Petropavlovsk и «Южуралзолото» рассматривают возможность слияния

ТАСС18:28
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Общество

NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома

Президент США Дональд Трамп был уведен в подземный бункер во время протестов рядом с Белым домом в пятницу вечером.
Газета.Ru 21:59
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Спорт

Архангельская область отказала ФЛГР в проведении сборов

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что спортсмены группы тренера Юрия Бородавко столкнулись с проблемами при поиске места проведения сборов.
RT на русском 13:11
Космос

Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
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Энергетика

Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику

Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года.
Вести.Ru 19:08
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Наука

В Арктике обнаружены шарики из мха, которыми движет загадочная сила

Южный Федеральный 22:19
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК 23:00
Армия и оружие

Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис

В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.
ИА Красная Весна вчера в 02:19
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Общество

Число случаев коронавируса в Иркутской области превысило две тысячи

За одни сутки в Иркутской области выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом.
Иркутск Сегодня 22:15
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Экономика

En+ к 2026 году вложит в программу «Новая энергия» 21 млрд руб

"Эн+ Груп" (En+ Group) к 2026 году вложит в программу модернизации "Новая энергия" 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.
ПРАЙМ 20:01
Общество

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
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Общество

Россиян ожидают длительные выходные в июне

Длинные выходные связаны с празднованием 12 июня Дня России.
Менделеевские новости вчера в 02:48
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Политика

Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»

Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 15:46
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
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Авто

Названы автомобили с самыми не надежными моторами

32CARS.ru 03:44
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Политика

Госдуму попросили отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа

Открытое письмо в поддержку законопроекта об отмене осуждения пакта Молотова-Риббентропа направили в Государственную думу ученые, общественные деятели и офицеры России.
Ридус 21:04
3
Политика

Путин предложил обсудить открытие туризма в некоторых странах

Президент Владимир Путин предложил Совбезу обсудить отмену этих ограничений для туризма.
Телеканал 360° вчера в 07:30
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Экономика

Брокер дал рекомендации по вложению средств

Ведущий персональный брокер «БКС Брокер» Андрей Богдашев рассказал, как можно выгодно распорядиться наличными средствами.
Вечерняя Москва 20:56
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Технологии

Huawei создала двухлетний запас комплектующих из США, сообщают источники

Источники сообщают, что Huawei начала запасаться американскими комплектующими ещё в конце 2018 года, после ареста в Канаде её финансового директора.
REGNUM 29 мая в 11:45
Общество

Вирусолог назвал эффективное средство защиты от коронавируса

Лучше всего от коронавирусной инфекции могут защитить строительные респираторы, заявил в воскресенье, 31 мая, ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.
Известия 18:11
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Единоборства

Магомедшарипов может провести следующий бой в UFC в августе

Вести.Ru 13:57
Армия и оружие

89 лет исполнилось военно-транспортной авиации России

ИА Красная Весна 19:13
Общество

В России создали вакцину от коронавируса в виде капель для носа

В российском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, что создали вакцину от коронавируса в виде капель для носа.
Ferra вчера в 08:41
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Общество

Приморцы смогут купить тесты на коронавирус

В торговые сети Приморья партиями по 100-200 штук поступят тесты на коронавирус, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Primpress.ru 22:56
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана

Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
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Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Срок регистрации организаций, занимающихся обеспечением детского отдыха, заканчивается 1 июня.
Рамблер 12:12
Общество

Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года

Социально-экономическое положение 69 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2018 годом.
РИА Новости 17:00
Футбол

Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде

За показ майки англичанин получил желтую карточку. Санчо в этой встрече оформил хет-трик.
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Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
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Павел Масловский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Наиболее известный как один из основателей и генеральный директор Группы Компаний «Петропавловск». С 19 декабря 2011 года по 15 октября 2014 года был членом Совета Федерации от законодательной власти Амурской области.
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