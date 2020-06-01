Золотодобывающие компании Petropavlovsk и ЮГК ("Южуралзолото") рассматривают возможность создания совместного предприятия. Об этом газете The Daily Telegraph заявил генеральный директор Petropavlovsk Павел Масловский.

Общество Илон Маск по-русски ответил Рогозину Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter. 879

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,6K

Происшествия На Украине арестовали 11 возможных участников бойни в Броварах Киев, 31 мая 2020, 11:44 — REGNUM На Украине суд арестовал ещё пятерых предполагаемых участников массовой перестрелки в Броварах, сообщила 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины. 4

Гаджеты Samsung расширяет производство датчиков изображения Сетевые инсайдеры уверены, что уже сейчас южнокорейская компания Samsung активно работает над разработкой подробного плана по переводу части своих производственных линий в Хвасоне, занятых выпуском памяти DRAM, на производство датчиков изображения.

Футбол Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

Происшествия В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19 Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.

Общество Россиянам разрешили не носить маски на пляжах На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,4K

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 1,6K

Общество НХЛ выступила в поддержку протестующих против расизма Отмечается, что НХЛ поддерживает тех, кто старается достичь расово справедливое общество и против тех, кто поддерживает расизм, ненависть, фанатизм и насилие.

Армия и оружие Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года На обновление самолетного парка украинские власти планируют потратить рекордные 200 миллиардов гривен — 7,5 миллиарда долларов по текущему курсу Defense Express Эксперты напомнили, что военный бюджет Украины на 2020 год составляет чуть больше 100 млрд гривен. 15

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 56

Общество В Москве открылись непродовольственные магазины Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины. 215

Шоу-бизнес Филипп Киркоров купил сыну Мартину кровать за миллион рублей Как сообщают некоторые источники, кровать для сына обошлась «королю российской эстрады» почти в миллион рублей, а вот общая сумма ремонта певцом не озвучивается. 4

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июня Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.