Экономика
ТАССPetropavlovsk и «Южуралзолото» рассматривают возможность слияния
Золотодобывающие компании Petropavlovsk и ЮГК ("Южуралзолото") рассматривают возможность создания совместного предприятия. Об этом газете The Daily Telegraph заявил генеральный директор Petropavlovsk Павел Масловский.
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Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter.
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
На Украине арестовали 11 возможных участников бойни в Броварах
Киев, 31 мая 2020, 11:44 — REGNUM На Украине суд арестовал ещё пятерых предполагаемых участников массовой перестрелки в Броварах, сообщила 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
REGNUM вчера в 04:44
Гаджеты
Samsung расширяет производство датчиков изображения
Сетевые инсайдеры уверены, что уже сейчас южнокорейская компания Samsung активно работает над разработкой подробного плана по переводу части своих производственных линий в Хвасоне, занятых выпуском памяти DRAM, на производство датчиков изображения.
Vevby.ru вчера в 02:57
Футбол
Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым
Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Вести.Ru 01:08
Происшествия
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Общество
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Lenta.ru вчера в 22:23
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 04:34
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.
РБК 02:11
Происшествия
Двух саратовцев ударило током на рыбалке. Один из них погиб
Взгляд-инфо 00:19
Общество
НХЛ выступила в поддержку протестующих против расизма
Отмечается, что НХЛ поддерживает тех, кто старается достичь расово справедливое общество и против тех, кто поддерживает расизм, ненависть, фанатизм и насилие.
ProstoProSport вчера в 23:41
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Лапша быстрого приготовления была отправлена в качестве гуманитарной помощи.
Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
Экономика
В России может закрыться до 30% салонов связи
Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости вчера в 15:42
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
На обновление самолетного парка украинские власти планируют потратить рекордные 200 миллиардов гривен — 7,5 миллиарда долларов по текущему курсу Defense Express Эксперты напомнили, что военный бюджет Украины на 2020 год составляет чуть больше 100 млрд гривен.
Piter.tv 02:06
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
Общество
Возобновлен транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа»
Транзит газа по газопроводу Ямал–Европа возобновлен после четырех дней остановки.
Известия 01:45
Наука
Японские физики разработали новую периодическую таблицу элементов
News.ru вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров купил сыну Мартину кровать за миллион рублей
Как сообщают некоторые источники, кровать для сына обошлась «королю российской эстрады» почти в миллион рублей, а вот общая сумма ремонта певцом не озвучивается.
Дни24 02:00
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия 30 мая в 17:02
Происшествия
Ураган оставил без электричества 31 населенный пункт Башкортостана
Электроснабжение нарушено в 31 населенном пункте региона: 9 – Шаранском и 22 – в Бакалинском районах.
Вести.Ru 02:22
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 30 мая в 04:10
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Экономика
ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых
Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды FINN FLARE, отель AKYAN St.Petersburg и другие.
Ведомости 01:59
Шоу-бизнес
Шнуров посвятил стихотворение голодающим звездам
МР7.ру вчера в 11:56