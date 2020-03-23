Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиПетросян ответил на сообщения о рождении ребенка

Артист Евгений Петросян прокомментировал в беседе с порталом Teleprogramma.pro слухи о рождении у него ребенка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и его супруги Татьяны Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
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с чего всё началось

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

Расставшись с Еленой Степаненко после 32 лет брака, Евгений Петросян недолго оставался холостяком. В декабре прошлого года он официально женился на своей помощнице — 31-летней Татьяне Брухуновой. Роспись тайно прошла в одном из Московских загсов.
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Московский Комсомолец18:14

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Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о новорожденном сыне

Woman.ru12:32

Евгений Петросян прокомментировал рождение ребенка

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"Восхищаюсь!": Елена Воробей поздравила Петросяна с рождением ребенка

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Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка

Lenta.ru15:59
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Комментарии

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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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