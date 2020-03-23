Расставшись с Еленой Степаненко после 32 лет брака, Евгений Петросян недолго оставался холостяком. В декабре прошлого года он официально женился на своей помощнице — 31-летней Татьяне Брухуновой. Роспись тайно прошла в одном из Московских загсов.

с чего всё началось

Артист Евгений Петросян прокомментировал в беседе с порталом Teleprogramma.pro слухи о рождении у него ребенка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и его супруги Татьяны Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.

Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

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