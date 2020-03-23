Шоу-бизнес
РИА НовостиПетросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Артист Евгений Петросян прокомментировал в беседе с порталом Teleprogramma.pro слухи о рождении у него ребенка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и его супруги Татьяны Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
Читать в источнике
Оценить370
с чего всё началось
Расставшись с Еленой Степаненко после 32 лет брака, Евгений Петросян недолго оставался холостяком. В декабре прошлого года он официально женился на своей помощнице — 31-летней Татьяне Брухуновой. Роспись тайно прошла в одном из Московских загсов.StarHit.ru08:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Происшествия
Стало известно, когда историк Соколов предстанет перед судом
Адвокат историка Олега Соколова рассказал, когда его подзащитный предстанет перед судом.
Политика
На Украине не видят необходимости вводить режим ЧП на этой неделе
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, так как инфекция распространяется "довольно умеренно".
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Авто
Холодный прием: популярные электромобили испытали в условиях минусовых температур
Opel Ampera поделил последнее место с Renault Zoe и по скорости зарядки после «холодного» теста, за полчаса закачав в свою батарею заряда лишь на 79 км пробега, в то время как заявленная цифра заряда за указанное время должна составлять 150 км, пишет Autoblog.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Технологии
МТС призвал своих абонентов быть дома
Как сообщила пресс-служба компании МТС, российский оператор на время карантина стал BUD'DOMA.
Технологии
Control и Mechwarrior 5 получат поддержку новой технологии Nvidia
Вашингтон, 22 марта 2020, 23:33 — REGNUM Игры Control и Mechwarrior 5 в ближайшее время могут получить поддержку нового метода рендеринга Nvidia DLSS 2.0.
Футбол
Пустые полки
Ваши действия преведут к пустым полкам 90х.
Здоровье
Сахалинские медики получили допоборудование для борьбы с коронавирусом
В Сахалинскую область поступило медицинское оборудование, которое может понадобиться для диагностики и оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Общество
С лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян
Общество
Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии
Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
Общество
Россия вводит временный запрет на экспорт круп
Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.
Здоровье
Чтобы избежать карантина, сахалинцы молчат о поездках за границу
Нормативно-правовым актом предусмотрено, что лица, приехавшие из-за границы, обязаны сдать анализы на коронавирус и пройти двухнедельный карантин — в домашних условиях или в обсерваторе, в зависимости от наличия симптомов ОРВИ.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Политика
La Stampa (Италия): Москва отправляет в Италию вирусологов, военных врачей и медицинское оборудование (La Stampa)
Путин в ходе продолжительного телефонного разговора с Конте пообещал поддержку и приказал уже днем отправить в Италию девять самолетов Россия отправит вирусологов, военных врачей и оборудование различного рода в Италию в рамках оказания помощи в борьбе с эпидемией Covid-19.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией
США рассматривают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.
Армия и оружие
Очередной «боец» ВСУ под «наркотой» устроил ДТП под Лисичанском
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий в ходе очередного брифинга сообщил, что военнослужащий ВСУ, находившийся под действием психотропных веществ, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого получил черепно-мозговую травму водитель гражданского автомобиля.
Общество
Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России
За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
Общество
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Здоровье
На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек
На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.