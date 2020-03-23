Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruПетросян прокомментировал новость о рождении ребенка

Юморист Евгений Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка. Об этом он заявил порталу Teleprogramma.pro.
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с чего всё началось

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

Как стало известно «СтарХиту», на днях Евгений Ваганович и Татьяна впервые стали родителями — на свет появился их совместный ребенок. К долгожданному моменту оба тщательно подготовились. Если для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть взрослая дочь, то для Брухуновой - первенец.
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Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

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Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка

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Евгений Петросян прокомментировал рождение ребенка

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Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о новорожденном сыне

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У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок

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Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
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