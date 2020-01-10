Культура
РИА НовостиПетросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Ранее в пресс-службе ВГТРК сообщили РИА Новости, что компания приостановила производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта". Причины такого решения и сроки возобновления передач не уточняются. По словам Петросяна, он был не в курсе этого решения, но не считает это чем-то экстраординарным.
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Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича.
— Владимир Винокур, певецREGNUM 12:10
с чего всё началось
Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.РБК09:23
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